Стало известно, получил ли Винисиус травму в сборной Бразилии

У вингера «Реала» Винисиуса все в порядке со здоровьем, несмотря на пропуск тренировки в сборной Бразилии.

«С Винисиусом все в порядке, если он и не сыграет против Хорватии, то исключительно из соображений предосторожности. К матчу «Мальорка» – «Реал Мадрид» он будет готов. Что касается продления контракта, новых встреч по этому поводу не было», – сообщил журналист Мигель Анхель Диас.