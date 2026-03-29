Стало известно, получил ли Винисиус травму в сборной Бразилии

У вингера «Реала» Винисиуса все в порядке со здоровьем, несмотря на пропуск тренировки в сборной Бразилии.
«С Винисиусом все в порядке, если он и не сыграет против Хорватии, то исключительно из соображений предосторожности. К матчу «Мальорка» – «Реал Мадрид» он будет готов. Что касается продления контракта, новых встреч по этому поводу не было», – сообщил журналист Мигель Анхель Диас.
- Ранее Винисиус провел на поле весь матч в товарищеской игре с Бразилией (1:2).
- Встреча 30-го тура Примеры «Мальорка» – «Реал» пройдет 4 апреля.
