Мостового включили в один рейтинг с Месси и Роналду

Журналист AS Хосе Антонио Эспина включил Александра Мостового в топ-100 лучших легионеров в истории Примеры.
Эспина отметил вклад бывшего полузащитника «Сельты» в историю клуба.
«Мостовой провел великолепную карьеру в Испании, для «Сельты» это легендарный футболист, он внес вклад в историю клуба. Конечно, для меня Мостовой однозначно входит в топ-100 лучших легионеров в истории Примеры.
Не назвал бы его одним из лучших, но топ-100 – точно да. Старшее поколение испанцев помнит Мостового, но молодежь мало что о нем знает», – сказал Эспина.
- Александр Мостовой выступал за «Сельту» с 1996 по 2004 год.
- За клуб из Виго он провел 277 матчей, забил 71 гол и сделал 22 голевые передачи.
- Сейчас Мостовой в футболе не работает.
Источник: «РБ Спорт»