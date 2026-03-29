Мостового включили в один рейтинг с Месси и Роналду

Журналист AS Хосе Антонио Эспина включил Александра Мостового в топ-100 лучших легионеров в истории Примеры.

Эспина отметил вклад бывшего полузащитника «Сельты» в историю клуба.

«Мостовой провел великолепную карьеру в Испании, для «Сельты» это легендарный футболист, он внес вклад в историю клуба. Конечно, для меня Мостовой однозначно входит в топ-100 лучших легионеров в истории Примеры.

Не назвал бы его одним из лучших, но топ-100 – точно да. Старшее поколение испанцев помнит Мостового, но молодежь мало что о нем знает», – сказал Эспина.