Арбелоа отреагировал на новость, что врачи «Реала» обследовали не то колено Мбаппе

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа опроверг информацию о позорной ошибке клубных врачей.

В декабре врачи «Реала» якобы обследовали не то колено Килиана Мбаппе – правое вместо левого.

Форвард из-за этой ошибки провел 3 матча с травмой.

Когда в ситуации разобрались, у игрока уже был более опасный диагноз – надрыв задней крестообразной связки колена.

«То, что писали о Килиане в последние дни, – это абсолютно ложная информация.

Сейчас самое время оставить тему позади и сосредоточиться на его голах.

Пусть он вернется на свой уровень, который уже демонстрировал», – сказал Арбелоа.