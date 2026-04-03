Арбелоа отреагировал на новость, что врачи «Реала» обследовали не то колено Мбаппе

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа опроверг информацию о позорной ошибке клубных врачей.
- В декабре врачи «Реала» якобы обследовали не то колено Килиана Мбаппе – правое вместо левого.
- Форвард из-за этой ошибки провел 3 матча с травмой.
- Когда в ситуации разобрались, у игрока уже был более опасный диагноз – надрыв задней крестообразной связки колена.
«То, что писали о Килиане в последние дни, – это абсолютно ложная информация.
Сейчас самое время оставить тему позади и сосредоточиться на его голах.
Пусть он вернется на свой уровень, который уже демонстрировал», – сказал Арбелоа.
- Мбаппе пропустил более трех недель.
- В этом сезоне форвард провел за «Реал» 35 матчей, забил 38 голов и сделал 6 ассистов.
- В двух последних играх он выходил на замену во вторых таймах.
Источник: AS