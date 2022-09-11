Кристиан Тельо - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Кристиан
|Фамилия
|Тельо
|Команда
|Аль-Фатех
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 августа 1991 (31 год)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 5,00
млн
|Имя
|Кристиан
|Фамилия
|Тельо
|Команда
|Аль-Фатех
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 августа 1991 (31 год)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лос-Анджелес
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.11.2022
|92' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|3:3
(3:0)п
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|30.10.2022
|Был в запасе
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|3:0
|Остин (Остин)
|21.10.2022
|Был в запасе
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|3:2
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|10.10.2022
|40' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|0:1
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|02.10.2022
|85' -90'
|Портленд (Портленд)
|1:2
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|19.09.2022
|79' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|3:1
|Хьюстон (Хьюстон)
|14.09.2022
|62' -90'
|Миннесота Юнайтед (Миннесота)
|1:1
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Даллас (Даллас)
|2:1
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)