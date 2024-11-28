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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Фейха - Аль-Оруба
Аль-Фейха - Аль-Оруба: обзор матча 28 ноября 2024
Аль-Фейха
28.11.2024, четверг, 17:45
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
0 : 1
Завершен
Аль-Оруба
90'
Э. Боатенг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Фейха - Аль-Оруба
90'
+5
Замена
Н. Аль-Камири
️️️️
H. Al Maqati
Красная карточка
Р. Лопес
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
Э. Боатенг
90'
ГОЛ! 0:1!
Э. Боатенг
Пас отдал
H. Al Maqati
84'
Замена
А. Аль-Шаммари
️️️️
К. Тельо
79'
Желтая карточка
И. Аль-Зубайди
Замена
А. Аль-Хараджин
️️️️
Р. Аль-Кааби
78'
Замена
M. Al Abdulmonam
️️️️
V. Rangel
78'
Замена
A. Contreras
️️️️
Х. Аль-Каби
70'
Замена
Н. Аль-Харти
️️️️
Г. Цимирот
39'
Желтая карточка
С. Аль-Хайбари
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Фейха
52
Орландо Москера
ВР
25
Фарис Абди
ЦЗ
2
Vinicius Rangel
ЦЗ
4
Сами Аль-Хайбари
(К)
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
60
Ракан Аль-Кааби
ОП
59
Гойко Цимирот
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
77
Халид Аль-Каби
ПВ
31
Ренцо Лопес
ЦФ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
Главный тренер
Вук Рашович
Аль-Оруба
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
13
Ибрахим Аль-Зубайди
ЛЗ
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
33
Хусейн Аль-Шуваиш
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
73
Карло Мухар
ЦП
6
M. Al Qarni
ЦП
11
H. Al Maqati
(К)
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Аль-Фейха
1
Абдулрауф Аль-Дукайл
ВР
47
Mohammed Al Dowaish
ЦЗ
2
Мохер Аль-Рашиди
ПЗ
7
Наваф Аль-Харти
ЦП
11
Aldry Contreras
ЦП
14
Мансур Аль-Биши
ЦП
6
Ali Al Hussain
ЦП
8
Абдулхади Аль-Хараджин
АП
9
Malek Al Abdulmonam
ЦФ
Аль-Оруба
1
Rafi Al-Ruwaili
ВР
18
Абдулмалик Аль-Шаммари
ЛЗ
12
Наваф Аль-Камири
ПЗ
80
Фахад Аль-Рашиди
ЦП
7
Fahad Zubaidi
ЦП
24
Саттам Аль-Роки
ЦП
70
Абдулрахман Аль-Анази
ЦП
9
Брэд Янг
ЦФ
90
Mohammed Al-Saiari
ЦФ
4-1-2-1-2
52
Москера
25
Абди
4
Аль-Хайбари
6
Смоллинг
2
60
Аль-Кааби
59
Цимирот
8
Посуэло
77
Аль-Каби
10
Сакала
31
Лопес
4-4-1-1
1
27
Кандусс
4
Зума
33
Аль-Шуваиш
13
Аль-Зубайди
7
Гудмундссон
6
11
73
Мухар
37
Тельо
9
Боатенг
59
Цимирот
7
Аль-Харти
7
Аль-Харти
59
Цимирот
77
Аль-Каби
11
11
77
Аль-Каби
60
Аль-Кааби
8
Аль-Хараджин
8
Аль-Хараджин
60
Аль-Кааби
2
9
9
2
37
Тельо
18
Аль-Шаммари
18
Аль-Шаммари
37
Тельо
11
12
Аль-Камири
12
Аль-Камири
11
Остались в запасе
Аль-Фейха
Аль-Оруба
1
Абдулрауф Аль-Дукайл
ВР
47
Mohammed Al Dowaish
ЦЗ
2
Мохер Аль-Рашиди
ПЗ
14
Мансур Аль-Биши
ЦП
6
Ali Al Hussain
ЦП
Главный тренер
Вук Рашович
1
Rafi Al-Ruwaili
ВР
80
Фахад Аль-Рашиди
ЦП
7
Fahad Zubaidi
ЦП
24
Саттам Аль-Роки
ЦП
70
Абдулрахман Аль-Анази
ЦП
9
Брэд Янг
ЦФ
90
Mohammed Al-Saiari
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Остались в запасе
1
Абдулрауф Аль-Дукайл
ВР
47
Mohammed Al Dowaish
ЦЗ
2
Мохер Аль-Рашиди
ПЗ
14
Мансур Аль-Биши
ЦП
6
Ali Al Hussain
ЦП
Остались в запасе
1
Rafi Al-Ruwaili
ВР
80
Фахад Аль-Рашиди
ЦП
7
Fahad Zubaidi
ЦП
24
Саттам Аль-Роки
ЦП
70
Абдулрахман Аль-Анази
ЦП
9
Брэд Янг
ЦФ
90
Mohammed Al-Saiari
ЦФ
Главный тренер
Вук Рашович
Главный тренер
Альваро Пачеко
Статистика матча Аль-Фейха - Аль-Оруба
1
1
2
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
11
4
Нарушения
12
11
Офсайды
5
0
Количество передач
558
248
Сейвы
3
2
Точность передач %
86
70
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
3
5
Матчи команд
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Фейха
- : -
05.12.2026
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Кадисия
2 : 0
27.11.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Фейха
4 : 1
31.10.2026
Аль-Файсали
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Хазм
2 : 2
22.10.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фейха
2 : 3
19.10.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Халидж
2 : 0
15.10.2026
Аль-Фейха
Аль-Оруба
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Оруба
3 : 2
26.05.2025
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Кадисия
3 : 1
20.05.2025
Аль-Оруба
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Оруба
1 : 2
16.05.2025
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Хиляль
4 : 0
12.05.2025
Аль-Оруба
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Рияд
2 : 4
01.05.2025
Аль-Оруба
Информация о матче
Главный судья:
Abdulrahman Al Sultan, Saudi Arabia
Стадион:
Маджмаа Спортс Сити
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