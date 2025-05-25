26 мая на стадионе Al-Jouf University Stadium состоится матч 34-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии. «Аль-Оруба» сражается за шансы на спасение, занимая предпоследнюю позицию, в то время как «Аль-Таавун» уже не борется за еврокубки и находится в середине таблицы. Несмотря на разницу в турнирной мотивации, матч обещает быть открытым, ведь обе команды регулярно забивают, но при этом нестабильны в защите.

«Аль-Оруба»

Сезон у «Аль-Орубы» складывается тяжело – 30 очков и 17-е место. Команда проиграла 3 последних матча, включая поражения от «Аль-Халиджа» (1:2) и «Аль-Кадисии» (1:3). Пропускает коллектив много: 13 голов за 5 туров, в среднем – 2.60. Однако атака не молчит: за тот же отрезок – 8 мячей, средний показатель 1.60.Главная надежда – нападающий Омар Аль-Сома, забивший 11 голов всего в 16 матчах. Несмотря на слабую оборону, «Аль-Оруба» регулярно забивает, в том числе и топ-клубам, а дома действует с большей самоотдачей. Команда будет играть с позиции риска – иначе не спастись.

«Аль-Таавун»

Гости занимают 8-е место и набрали 45 очков. Команда нестабильна, но способна выдавать результат. В последних 5 матчах – две победы, ничья с «Аль-Насром» (1:1) и поражения от «Аль-Кадисии» и «Аль-Ахли». При этом коллектив забивает в среднем 1.60 гола за игру, а пропускает – 1.80.В атаке выделяется Муса Барроу с 18 голами, он стабильно опасен, особенно против слабых оборон. Однако сзади команда не впечатляет – 8 матчей подряд без сухого матча, что может сыграть ключевую роль в заключительной встрече сезона.

Факты о командах:

«Аль-Оруба»

Проигрывает в 3 последних матчах

Пропускает в 13 матчах подряд

В среднем 2.60 пропущенных гола за матч

В среднем 1.60 забитых гола за матч

«Аль-Таавун»

Пропускает в 8 последних матчах

В среднем 1.80 пропущенных гола за игру

В среднем 1.60 гола в атаке за матч

Победа над «Аль-Риядом» в последнем туре (3:2)

Личные встречи 0% (0) 100% (1) 0% (0) 0 Забитых мячей 0 0 В среднем за матч 0 Крупнейшая победа Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур Аль-Таавун 0 : 0 Аль-Оруба

Прогноз на матч «Аль-Оруба» – «Аль-Таавун»

Игра обещает быть результативной. Обе команды много забивают и много пропускают. «Аль-Оруба» будет играть на победу, не имея права на осечку. «Аль-Таавун» освободился от давления результата и может сыграть в свой футбол. На фоне слабых оборон и атакующей активности обеих сторон логично ожидать обмен голами и минимум три мяча в матче.

Прогноз на точный счeт: 2:2.

Рекомендованные ставки: