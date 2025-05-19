33-й тур чемпионата Саудовской Аравии подарит встречу команд с диаметрально противоположными задачами. «Аль-Кадисия» уверенно входит в тройку лидеров и продолжает борьбу за прямой выход в Лигу чемпионов АФК. «Аль-Оруба» же отчаянно борется за выживание, но демонстрирует крайне нестабильную игру, особенно в обороне. На фоне разницы в мотивации и текущем уровне футбола, фаворит в этом матче читается довольно чeтко.
«Аль-Кадисия»
Клуб из Эд-Даммама проводит сильный сезон. Три победы подряд и 11 голов за последние 5 матчей – показатель уверенного наступательного футбола. Команда стабильно забивает в каждом туре – уже 8 игр подряд она находит путь к воротам соперника. Лучший бомбардир Хулиан Киньонес набрал отличную форму и довeл свой счeт до 24 мячей за 31 матч – стабильность и эффективность.
При этом оборона «Аль-Кадисии» выглядит сдержанно надeжной: всего 4 пропущенных за последние 5 туров, и ни одного матча без голов в свои ворота не было только дважды. На домашнем стадионе команда действует особенно уверенно, что также повышает еe шансы на положительный результат.
«Аль-Оруба»
Команда находится в зоне вылета, и еe текущее положение отражает слабость как в атаке, так и в обороне. Несмотря на всплески результативности (4 гола «Аль-Рияду»), в целом команда нестабильна: 14 пропущенных голов за последние 5 матчей, средний показатель – почти 3 мяча за игру в свои ворота.
Атака при этом не выглядит безнадежной: в 4 из 5 последних матчей «Аль-Оруба» забивала, а форвард Омар Аль Сома продолжает находить моменты, имея на счету 10 голов всего в 15 матчах. Однако столь слабая защита делает почти любой результативный рывок бесполезным на фоне общего результата.
Факты о командах:
«Аль-Кадисия»
- Победы в 3 последних матчах
- 11 забитых и 4 пропущенных голов за 5 туров
- В среднем: 2.2 забитого и 0.8 пропущенного за игру
- Забивает в 8 матчах подряд
«Аль-Оруба»
- В 5 последних матчах: 7 забитых, 14 пропущенных
- В среднем: 1.4 гола за матч, 2.8 – пропущенных
- Пропускает в 12 матчах подряд
- Только одна победа в последних 5 турах
Прогноз на матч «Аль-Кадисия» – «Аль-Оруба»
Разница в классе, форме и задачах команд очевидна. «Аль-Кадисия» мотивирована закрепиться в тройке лидеров, играет дома, показывает результативный футбол и редко допускает провалы в обороне. «Аль-Оруба», несмотря на активную игру впереди, страдает от катастрофической неорганизованности в защите. Всe говорит в пользу хозяев. Ожидаем результативную победу с надeжной обороной.
Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Аль-Кадисии».
Рекомендованные ставки:
- Победа «Аль-Кадисии» с форой (-1.5) – коэффициент 1.95
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.78
- Точный счeт 3:1 в пользу «Аль-Кадисии» – коэффициент 7.00
- Индивидуальный тотал «Аль-Кадисии» больше 2.5 – коэффициент 2.15