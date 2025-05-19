33-й тур чемпионата Саудовской Аравии подарит встречу команд с диаметрально противоположными задачами. «Аль-Кадисия» уверенно входит в тройку лидеров и продолжает борьбу за прямой выход в Лигу чемпионов АФК. «Аль-Оруба» же отчаянно борется за выживание, но демонстрирует крайне нестабильную игру, особенно в обороне. На фоне разницы в мотивации и текущем уровне футбола, фаворит в этом матче читается довольно чeтко.

«Аль-Кадисия»

Клуб из Эд-Даммама проводит сильный сезон. Три победы подряд и 11 голов за последние 5 матчей – показатель уверенного наступательного футбола. Команда стабильно забивает в каждом туре – уже 8 игр подряд она находит путь к воротам соперника. Лучший бомбардир Хулиан Киньонес набрал отличную форму и довeл свой счeт до 24 мячей за 31 матч – стабильность и эффективность.

При этом оборона «Аль-Кадисии» выглядит сдержанно надeжной: всего 4 пропущенных за последние 5 туров, и ни одного матча без голов в свои ворота не было только дважды. На домашнем стадионе команда действует особенно уверенно, что также повышает еe шансы на положительный результат.

«Аль-Оруба»

Команда находится в зоне вылета, и еe текущее положение отражает слабость как в атаке, так и в обороне. Несмотря на всплески результативности (4 гола «Аль-Рияду»), в целом команда нестабильна: 14 пропущенных голов за последние 5 матчей, средний показатель – почти 3 мяча за игру в свои ворота.

Атака при этом не выглядит безнадежной: в 4 из 5 последних матчей «Аль-Оруба» забивала, а форвард Омар Аль Сома продолжает находить моменты, имея на счету 10 голов всего в 15 матчах. Однако столь слабая защита делает почти любой результативный рывок бесполезным на фоне общего результата.

Факты о командах:

«Аль-Кадисия»

Победы в 3 последних матчах

11 забитых и 4 пропущенных голов за 5 туров

В среднем: 2.2 забитого и 0.8 пропущенного за игру

Забивает в 8 матчах подряд

«Аль-Оруба»

В 5 последних матчах: 7 забитых, 14 пропущенных

В среднем: 1.4 гола за матч, 2.8 – пропущенных

Пропускает в 12 матчах подряд

Только одна победа в последних 5 турах

Личные встречи 100% (1) 0% (0) 0% (0) 2 Забитых мячей 0 2 В среднем за матч 0 2:0 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 0:2 Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур Аль-Оруба 0 : 2 Аль-Кадисия

Прогноз на матч «Аль-Кадисия» – «Аль-Оруба»

Разница в классе, форме и задачах команд очевидна. «Аль-Кадисия» мотивирована закрепиться в тройке лидеров, играет дома, показывает результативный футбол и редко допускает провалы в обороне. «Аль-Оруба», несмотря на активную игру впереди, страдает от катастрофической неорганизованности в защите. Всe говорит в пользу хозяев. Ожидаем результативную победу с надeжной обороной.

Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Аль-Кадисии».

Рекомендованные ставки: