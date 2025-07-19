Экс-игрок «Челси» и сборной Франции может перейти в «Динамо»

Бывший защитник «Челси» и сборной Франции Курт Зума может продолжить карьеру в России.

30-летним игроком интересуется московское «Динамо».

«Футболист хочет полезно провести следующий сезон в новом для себя чемпионате. Зума нравится вариант с переездом в Россию, но о каких-либо договорeнностях говорить пока рано», – сообщает источник.