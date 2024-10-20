Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Иттифак - Аль-Оруба
Аль-Иттифак - Аль-Оруба: обзор матча 20 октября 2024
Аль-Иттифак
20.10.2024, воскресенье, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 7 тур
2 : 3
Завершен
Аль-Оруба
44'
Ж. Кошта
45+11'
Д. Вейналдум
12'
К. Тельо
74'
Й. Берг Гудмундссон
84'
К. Тельо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Иттифак - Аль-Оруба
Замена
А. Аль-Малки
️️️️
А. Медран
86'
Замена
M. Dawran
️️️️
Витиньо
86'
84'
ГОЛ! 2:3!
К. Тельо
Пас отдал
Н. Аль-Камири
83'
Замена
M. Al Qarni
️️️️
Ф. Аль-Рашиди
79'
Желтая карточка
К. Мухар
74'
ГОЛ! 2:2!
Й. Берг Гудмундссон
Пас отдал
К. Тельо
73'
Замена
Н. Аль-Камири
️️️️
H. Al Maqati
73'
Замена
Ф. Аль-Тораис
️️️️
Х. Аль-Шуваиш
71'
Желтая карточка
И. Кандусс
Замена
М. Абдулрахман
️️️️
М. Аль-Олаян
69'
66'
Желтая карточка
M. Al-Saiari
Желтая карточка
М. Родак
64'
Замена
С. Фофана
️️️️
Ж. Кошта
59'
58'
Замена
M. Al-Saiari
️️️️
Э. Боатенг
47'
Желтая карточка
Й. Берг Гудмундссон
ГОЛ! 2:1!
Д. Вейналдум
Пас отдал
М. Дембеле
45'
+11
Красная карточка
А. Радиф
45'
+9
Желтая карточка
Ж. Кошта
45'
+4
ГОЛ! 1:1!
Ж. Кошта
Пас отдал
Витиньо
44'
12'
ГОЛ! 0:1!
К. Тельо
Пас отдал
Э. Боатенг
9'
Желтая карточка
Х. Аль-Шуваиш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Иттифак
1
Марек Родак
ВР
87
Meshal Ali Khayrallah
ЦЗ
37
Абдулбазит Хинди
ЦЗ
3
Абдулла Маду
ЦЗ
33
Мадалла Аль-Олаян
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
10
Альваро Медран
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
(К)
ЦП
67
Жоау Кошта
ПВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
21
Абдулла Радиф
ЦФ
Аль-Оруба
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
18
Абдулмалик Аль-Шаммари
ЛЗ
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
33
Хусейн Аль-Шуваиш
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
11
H. Al Maqati
(К)
ЦП
73
Карло Мухар
ЦП
7
Fahad Zubaidi
ЦП
80
Фахад Аль-Рашиди
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Аль-Иттифак
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
29
Мохамед Абдулрахман
ЦЗ
61
Радхи Аль-Отаиб
ПЗ
46
Абдулазиз Аль-Алива
ЛВ
88
Абдулелла Аль-Малки
ЦП
29
Majed Dawran
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
88
Bassam Hazazi
ЦФ
15
Abdullah Al Bishi
ЦФ
Аль-Оруба
1
Rafi Al-Ruwaili
ВР
22
Saud Al Ruwaili
ВР
13
Ибрахим Аль-Зубайди
ЛЗ
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
12
Наваф Аль-Камири
ПЗ
27
Фаваз Аль-Тораис
ЛВ
6
M. Al Qarni
ЦП
24
Саттам Аль-Роки
ЦП
90
Mohammed Al-Saiari
ЦФ
4-2-2-2
1
Родак
87
37
Хинди
3
Маду
33
Аль-Олаян
10
Медран
23
Вейналдум
11
Витиньо
67
Кошта
21
Радиф
9
Дембеле
3-5-1-1
1
27
Кандусс
33
Аль-Шуваиш
18
Аль-Шаммари
7
Гудмундссон
73
Мухар
7
80
Аль-Рашиди
11
37
Тельо
9
Боатенг
33
Аль-Олаян
29
Абдулрахман
29
Абдулрахман
33
Аль-Олаян
10
Медран
88
Аль-Малки
88
Аль-Малки
10
Медран
11
Витиньо
29
29
11
Витиньо
67
Кошта
42
Фофана
42
Фофана
67
Кошта
11
12
Аль-Камири
12
Аль-Камири
11
80
Аль-Рашиди
6
6
80
Аль-Рашиди
33
Аль-Шуваиш
27
Аль-Тораис
27
Аль-Тораис
33
Аль-Шуваиш
9
Боатенг
90
90
9
Боатенг
Остались в запасе
Аль-Иттифак
Аль-Оруба
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
61
Радхи Аль-Отаиб
ПЗ
46
Абдулазиз Аль-Алива
ЛВ
88
Bassam Hazazi
ЦФ
15
Abdullah Al Bishi
ЦФ
1
Rafi Al-Ruwaili
ВР
22
Saud Al Ruwaili
ВР
13
Ибрахим Аль-Зубайди
ЛЗ
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
24
Саттам Аль-Роки
ЦП
Главный тренер
Альваро Пачеко
Остались в запасе
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
61
Радхи Аль-Отаиб
ПЗ
46
Абдулазиз Аль-Алива
ЛВ
88
Bassam Hazazi
ЦФ
15
Abdullah Al Bishi
ЦФ
Остались в запасе
1
Rafi Al-Ruwaili
ВР
22
Saud Al Ruwaili
ВР
13
Ибрахим Аль-Зубайди
ЛЗ
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
24
Саттам Аль-Роки
ЦП
Главный тренер
Альваро Пачеко
Статистика матча Аль-Иттифак - Аль-Оруба
2
1
5
Всего ударов по воротам
8
13
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
3
7
Нарушения
13
15
Офсайды
0
4
Количество передач
408
331
Сейвы
5
1
Точность передач %
81
79
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
0
6
Матчи команд
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Шабаб
- : -
03.12.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттифак
1 : 3
28.11.2026
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Таавун
1 : 1
31.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Холуд
0 : 3
24.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Иттифак
1 : 4
20.10.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Неом
0 : 1
17.10.2026
Аль-Иттифак
Аль-Оруба
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Оруба
3 : 2
26.05.2025
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Кадисия
3 : 1
20.05.2025
Аль-Оруба
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Оруба
1 : 2
16.05.2025
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Хиляль
4 : 0
12.05.2025
Аль-Оруба
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Рияд
2 : 4
01.05.2025
Аль-Оруба
Информация о матче
Стадион:
Prince Mohamed Bin Fahd Stadium, Dammam
Новости команд
Все
Аль-Иттифак
Аль-Оруба
Высшая лига: шансы «Аль-Иттифака» и «Аль-Хиляля» на победу в матче 13-го тура
27 ноября
Высшая лига: шансы «Аль-Холуда» и «Аль-Иттифака» на победу в матче 11-го тура
23 октября
«Аль-Иттифак» – «Аль-Иттихад»: кто победит в матче 10 тура Высшей лиги Саудовской Аравии 2026/2027
19 октября
«Неом» – «Аль-Иттифак»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 октября 2026
17 октября
«Неом» – «Аль-Иттифак»: кто победит в матче 9 тура Высшей лиги Саудовской Аравии 2026/2027
16 октября
Высшая лига: шансы «Аль-Иттифака» и «Аль-Хиляля» на победу в матче 13-го тура
27 ноября
Высшая лига: шансы «Аль-Холуда» и «Аль-Иттифака» на победу в матче 11-го тура
23 октября
«Аль-Иттифак» – «Аль-Иттихад»: кто победит в матче 10 тура Высшей лиги Саудовской Аравии 2026/2027
19 октября
«Неом» – «Аль-Иттифак»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 октября 2026
17 октября
«Неом» – «Аль-Иттифак»: кто победит в матче 9 тура Высшей лиги Саудовской Аравии 2026/2027
16 октября
Игрок «Акрона» перешел в саудовский клуб
25 сентября
«Спартаку» предложили подписать экс-защитника «Челси» и сборной Франции
2025.07.22 16:39
19
Экс-игрок «Челси» и сборной Франции может перейти в «Динамо»
2025.07.19 11:43
3
Прогноз на точный счeт матча «Аль-Оруба» – «Аль-Таавун»: Высшая лига, 26 мая 2025
2025.05.25 10:39
Прогноз на точный счет матча «Аль-Кадисия» – «Аль-Оруба»: Высшая лига, 20 мая 2025
2025.05.19 09:38
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+