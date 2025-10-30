Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Саудовская Аравия. Премьер-лига
Аль-Иттифак - Аль-Хазм
Аль-Иттифак - Аль-Хазм: онлайн-трансляция 30 октября 2025
Аль-Иттифак
30.10.2025, четверг, 18:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 7 тур
- : -
Не начался
Аль-Хазм
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Аль-Иттифак - Аль-Хазм
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Аль-Иттифак
Аль-Хазм
У Модрича есть предложения из трех стран
28 мая, 00:57
4
Прогноз на точный счeт матча «Аль-Иттифак» – «Аль-Вахда»: Высшая лига, 26 мая 2025
25 мая, 10:53
Прогноз на точный счет матча «Аль-Ахли» – «Аль-Иттифак»: Высшая лига, 22 мая 2025
21 мая, 10:23
Прогноз на точный счeт матча «Аль-Иттифак» – «Дамак»: Саудовская Аравия, 17 мая 2025
16 мая, 12:44
Прогноз на точный счет матча «Аль-Холуд» – «Аль-Иттифак»: Высшая лига Саудовской Аравии, 10 мая 2025
9 мая, 12:04
«Аль-Хиляль» – «Аль-Хазм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2024
11 мая 2024, 11:52
«Аль-Хиляль» – «Аль-Хазм»: прогноз на матч 31 тура Премьер-лиги Саудовской Аравии, 11 мая
11 мая 2024, 10:21
«Аль-Хазм» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2024
20 апреля 2024, 12:01
Фанаты «Аль-Насра» поддержали дисквалифицированного Роналду
29 февраля 2024, 23:35
2
«Аль-Наср» без Роналду потерял очки в матче с последней командой чемпионата Саудовской Аравии
29 февраля 2024, 22:22
1
Больше новостей
Саудовская Аравия. Премьер-лига
Все
Текущие
Будущие
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Дамак
- : -
28.08.2025
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Аль-Иттифак
- : -
28.08.2025
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Аль-Ахли
- : -
28.08.2025
Неом
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Аль-Хиляль
- : -
29.08.2025
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Аль-Шабаб
- : -
29.08.2025
Халидж
Последние матчи
Все
Аль-Иттифак
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Иттифак
2 : 1
26.05.2025
Аль-Вахда
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Ахли
1 : 3
22.05.2025
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Иттифак
0 : 0
17.05.2025
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Холуд
1 : 0
10.05.2025
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Иттифак
2 : 1
02.05.2025
Халидж
Архив
