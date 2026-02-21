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  • «Аль-Наср» – «Аль-Хазм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 февраля 2026

«Аль-Наср» – «Аль-Хазм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 февраля 2026

21 февраля, 20:50
Аль-Наср
21.02.2026, суббота, 22:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
4 : 0
Завершен
Аль-Хазм
13' К. Роналду 30' К. Коман 77' А. Габриэль 79' К. Роналду
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Наср
24
Бенто
ВР
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
5
Абдулелах Аль-Амри
ЦЗ
2
Султан Аль-Ганнам
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
20
Анжело Габриэль
ПВ
23
Айман Яхья
ПВ
79
Жоау Феликс
ЦФ
7
Криштиану Роналду
(К) ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Аль-Хазм
23
Ибрахим Заед
(К) ВР
4
Sultan Tanker
ЦЗ
3
Abdelmounaim Boutouil
ЦЗ
82
Abdulaziz Al-Harbi
ЦЗ
32
Лорейн Розье
ОП
70
Ahmed Al-Shamrani
ЦП
22
Abdulaziz Al-Dwehe
ЦП
37
Youssouf Oumarou
ЦП
24
Aboubacar Bah
ЦП
19
Наваф Аль-Хабаши
АП
9
Омар Аль-Сома
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Карреньо
Аль-Наср
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
6
Али Аль-Хассан
ОП
17
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Аль-Хазм
33
Majed Al Ghamdi
ВР
13
Абдулла Аль-Шанкити
ЦЗ
27
Ахмед Аль-Нахли
ЦЗ
5
Mohammed Issa
ЦЗ
10
Фабиу Мартинш
ЛВ
15
Abdulrahman Al-Khaibary
ЦП
7
Юсеф Аль-Шаммари
ЦФ
30
Abdulrazzaq Awaji
ЦФ
17
Элиас Моквана
РФ
3-1-3-3
24
Бенто
3
Симакан
5
Аль-Амри
2
Аль-Ганнам
77
Брозович
10
Мане
21
Коман
23
Яхья
7
Роналду
79
Феликс
20
Габриэль
3-1-4-1-1
23
Заед
4
3
82
32
Розье
22
37
24
70
19
Аль-Хабаши
9
Аль-Сома
23
Яхья
83
Аль-Наджди
83
Аль-Наджди
23
Яхья
2
Аль-Ганнам
12
Аль-Бушал
12
Аль-Бушал
2
Аль-Ганнам
21
Коман
17
аль-Хаибари
17
аль-Хаибари
21
Коман
10
Мане
29
Гариб
29
Гариб
10
Мане
79
Феликс
9
Аль-Хамдан
9
Аль-Хамдан
79
Феликс
3
13
Аль-Шанкити
13
Аль-Шанкити
3
22
10
Мартинш
10
Мартинш
22
30
30
24
17
Моквана
17
Моквана
24
Остались в запасе
Аль-Наср
Аль-Хазм
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
6
Али Аль-Хассан
ОП
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
33
Majed Al Ghamdi
ВР
27
Ахмед Аль-Нахли
ЦЗ
5
Mohammed Issa
ЦЗ
15
Abdulrahman Al-Khaibary
ЦП
7
Юсеф Аль-Шаммари
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Карреньо
Остались в запасе
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
6
Али Аль-Хассан
ОП
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Остались в запасе
33
Majed Al Ghamdi
ВР
27
Ахмед Аль-Нахли
ЦЗ
5
Mohammed Issa
ЦЗ
15
Abdulrahman Al-Khaibary
ЦП
7
Юсеф Аль-Шаммари
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Даниэль Карреньо
Статистика матча Аль-Наср - Аль-Хазм
2
2
Всего ударов по воротам
16
6
Удары в створ
12
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
5
Нарушения
13
7
Офсайды
2
4
Количество передач
391
304
Сейвы
2
8
Точность передач %
88
82
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
15
4
Удары из-за пределов штрафной
1
2
xG (ожидаемые голы)
3.48
0.47
xGP (предотвращенные голы)
1.4
1.4

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Наср» против «Аль-Хазма», 23-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 февраля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Наср»«Аль-Хазм»

«Аль-Наср» – «Аль-Хазм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Хазм Аль-Наср
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