21.02.2026, суббота, 22:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
4 : 0
Завершен
Составы команд
Аль-Наср
Аль-Наср
3-1-3-3
24
Бенто
3
Симакан
5
Аль-Амри
2
Аль-Ганнам
77
Брозович
10
Мане
21
Коман
23
Яхья
7
Роналду
79
Феликс
20
Габриэль
3-1-4-1-1
23
Заед
4
3
82
32
Розье
22
37
24
70
19
Аль-Хабаши
9
Аль-Сома
23
Яхья
83
Аль-Наджди
83
Аль-Наджди
23
Яхья
2
Аль-Ганнам
12
Аль-Бушал
12
Аль-Бушал
2
Аль-Ганнам
21
Коман
17
аль-Хаибари
17
аль-Хаибари
21
Коман
10
Мане
29
Гариб
29
Гариб
10
Мане
79
Феликс
9
Аль-Хамдан
9
Аль-Хамдан
79
Феликс
3
13
Аль-Шанкити
13
Аль-Шанкити
3
22
10
Мартинш
10
Мартинш
22
30
30
24
17
Моквана
17
Моквана
24
Остались в запасе
Аль-Наср
Аль-Хазм
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
6
Али Аль-Хассан
ОП
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
33
Majed Al Ghamdi
ВР
27
Ахмед Аль-Нахли
ЦЗ
5
Mohammed Issa
ЦЗ
15
Abdulrahman Al-Khaibary
ЦП
7
Юсеф Аль-Шаммари
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Карреньо
Остались в запасе
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
6
Али Аль-Хассан
ОП
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Остались в запасе
33
Majed Al Ghamdi
ВР
27
Ахмед Аль-Нахли
ЦЗ
5
Mohammed Issa
ЦЗ
15
Abdulrahman Al-Khaibary
ЦП
7
Юсеф Аль-Шаммари
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Даниэль Карреньо
Статистика матча Аль-Наср - Аль-Хазм
2
2
Всего ударов по воротам
16
6
Удары в створ
12
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
5
Нарушения
13
7
Офсайды
2
4
Количество передач
391
304
Сейвы
2
8
Точность передач %
88
82
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
15
4
Удары из-за пределов штрафной
1
2
xG (ожидаемые голы)
3.48
0.47
xGP (предотвращенные голы)
1.4
1.4
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Наср» против «Аль-Хазма», 23-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 февраля в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Наср» – «Аль-Хазм»
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Источник: «Бомбардир»