6 февраля в рамках 21 тура Высшей лиги Саудовской Аравии «Аль-Иттифак» примет «Дамак». Хозяева продолжают бороться за место в верхней части таблицы, тогда как гости ведут тяжелую борьбу за сохранение прописки. Турнирная мотивация, форма и статистика личных встреч заметно склоняют баланс в пользу «Аль-Иттифака», однако матч вряд ли получится результативным.

«Аль-Иттифак»

После 19 туров «Аль-Иттифак» набрал 32 очка и занимает 7 место. Команда не проигрывает в 6 из 8 последних домашних матчей и стабильно набирает очки против соперников из нижней части таблицы. В последних пяти играх «Аль-Иттифак» забил 4 мяча и пропустил 5, демонстрируя прагматичный стиль с акцентом на контроль и надежность. Лучший бомбардир команды Джорджиньо Вейналдум забил 11 голов и остается ключевой фигурой в позиционных атаках. В матчах против «Дамака» хозяева чувствуют себя уверенно и не проигрывают этому сопернику в семи встречах подряд.

«Дамак»

«Дамак» после 19 туров имеет всего 12 очков и располагается на 15 месте. Команда не может выиграть в восьми матчах подряд и испытывает серьезные проблемы в атаке. В последних пяти играх «Дамак» забил лишь 3 мяча при 8 пропущенных, а средний показатель результативности составляет всего 0.60 гола за матч. Защита регулярно дает сбои: команда пропускает в 7 из 9 последних встреч. Даже при относительно неплохих выездных сериях, текущая форма «Дамака» остается слабой и нестабильной.

Факты о командах

«Аль-Иттифак»

Не проигрывает в 6 из 8 последних домашних матчей

Забивает в 5 из 7 последних матчей против «Дамака»

Пропускает в среднем 1.00 гола за игру

Не проигрывает «Дамаку» в 7 очных встречах подряд

«Дамак»

Не выигрывает в 8 последних матчах

Пропускает в среднем 1.60 гола за игру

Забивает в среднем 0.60 гола за матч

Пропускает в 7 из 9 последних встреч

Прогноз на матч «Аль-Иттифак» – «Дамак»

Хозяева подходят к игре в более стабильном состоянии и имеют явное преимущество по организации игры и качеству состава. «Дамак» редко забивает и часто допускает ошибки в обороне, что делает его уязвимым против дисциплинированного соперника. При этом «Аль-Иттифак» не отличается высокой результативностью, поэтому матч, скорее всего, пройдет в спокойном темпе с минимальным количеством голов.

Рекомендованные ставки: