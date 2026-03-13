Введите ваш ник на сайте
«СКА-Хабаровск» – «Родина»: прогноз и ставки на матч 14 марта 2026 с коэффициентом 3.00

13 марта 2026 10:38
СКА-Хабаровск - Родина
14 мар. 2026, суббота 08:00 | Россия. PARI Первая лига, 24 тур
Перейти в онлайн матча
3.00
Ничья
Сделать ставку

14 марта 2026 года в 08:00 по Москве состоится поединок 24-го тура российской Первой лиги. Столичная «Родина» проведет выездной матч против «СКА» из Хабаровска.

«СКА-Хабаровск»

Как и в прошлом сезоне Хабаровчане находятся рядом с зоной стыковых матчей за право подняться в РПЛ. Расстояние в 4 очка отыгрываемая история для команды Алексей Поддубского, однако в целом «СКА» тяжело отнести к числу фаворитов Первой лиги.

Последние три игры:

  • Черноморец – СКА-Хабаровск 3:0
  • Чайка – СКА-Хабаровск 1:3
  • СКА-Хабаровск – Зенит-2 1:0

«Родина»

Московская команда под руководством испанца Хуана Диаса проводит солидную кампанию и претендует на прямой выход в РПЛ. В настоящее время «Родина» идет на третьей строчке, уступая «Уралу» только по дополнительным показателям.

Последние три игры:

  • Торпедо – Родина 0:2
  • Родина – Шинник 2:1
  • Челябинск – Родина 1:0

Очные встречи

  • Родина – СКА-Хабаровск 2:0
  • СКА-Хабаровск – Родина 0:3
  • СКА-Хабаровск – Родина 1:0

Прогноз на матч «СКА-Хабаровск» – «Родина»

Выезд в Хабаровск всегда сложен: долгий и изматывающий перелет, смена часовых поясов и так далее. По итогам тура «Родина» может подняться на столь вожделенное второе место в таблице, однако есть мнение, что даже невзирая на высочайший уровень мотивации москвичи допустят осечку. «СКА» неплох на своем поле и не намерен сдаваться без боя одному из лидеров лиги.

Прогноз: ничья. Коэффициент – 3,00. Прогноз на счет – 1:1

3.00
Ничья
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Россия. PARI Первая лига Родина СКА-Хабаровск
