14 марта 2026 года в 08:00 по Москве состоится поединок 24-го тура российской Первой лиги. Столичная «Родина» проведет выездной матч против «СКА» из Хабаровска.

«СКА-Хабаровск»

Как и в прошлом сезоне Хабаровчане находятся рядом с зоной стыковых матчей за право подняться в РПЛ. Расстояние в 4 очка отыгрываемая история для команды Алексей Поддубского, однако в целом «СКА» тяжело отнести к числу фаворитов Первой лиги.

Последние три игры:

Черноморец – СКА-Хабаровск 3:0

Чайка – СКА-Хабаровск 1:3

СКА-Хабаровск – Зенит-2 1:0

«Родина»

Московская команда под руководством испанца Хуана Диаса проводит солидную кампанию и претендует на прямой выход в РПЛ. В настоящее время «Родина» идет на третьей строчке, уступая «Уралу» только по дополнительным показателям.

Последние три игры:

Торпедо – Родина 0:2

Родина – Шинник 2:1

Челябинск – Родина 1:0

Очные встречи

Родина – СКА-Хабаровск 2:0

СКА-Хабаровск – Родина 0:3

СКА-Хабаровск – Родина 1:0

Прогноз на матч «СКА-Хабаровск» – «Родина»

Выезд в Хабаровск всегда сложен: долгий и изматывающий перелет, смена часовых поясов и так далее. По итогам тура «Родина» может подняться на столь вожделенное второе место в таблице, однако есть мнение, что даже невзирая на высочайший уровень мотивации москвичи допустят осечку. «СКА» неплох на своем поле и не намерен сдаваться без боя одному из лидеров лиги.

Прогноз: ничья. Коэффициент – 3,00. Прогноз на счет – 1:1