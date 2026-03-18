«Металлист 1925» – «Полтава»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 1.75

18 марта 2026 9:02
Металлист 1925 - Полтава
19 мар. 2026, четверг 19:00 | Украина. Премьер-лига, 21 тур
19 марта в 21-м туре украинской Премьер-лиги харьковский «Металлист 1925» примет «Полтаву». Это противостояние команды из верхней половины таблицы, обладающей лучшей обороной лиги, и безнадежного аутсайдера, переживающего катастрофический кризис.

«Металлист 1925»

Харьковчане занимают 6-е место и находятся в отличной форме, не проигрывая в 6 из 8 последних матчей. Команда демонстрирует среднюю атаку (1.40 гола в среднем за последние 5 игр) и феноменальную оборону – всего 0.20 пропуска в среднем (1 гол) и не пропускает в 5 из 7 последних матчей. P. Itodo с 8 голами – лидер атак. Хозяева выиграли первый матч у «Полтавы» (2:0).

«Полтава»

Гости занимают последнее, 16-е место и переживают катастрофический кризис, проигрывая в 5 последних матчах и пропуская в 18 последних подряд. Команда демонстрирует ужасающую атаку – всего 0.40 гола в среднем за последние 5 игр (2 мяча) и оборону – 2.80 пропуска в среднем (14 голов). «Полтава» пропускает в 22 последних матчах и выглядит безнадежно.

Факты о командах

«Металлист 1925»

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей.
  • Забивает в среднем 1.40 гола за игру.
  • Пропускает в среднем 0.20 гола за игру.
  • Не пропускает в 5 из 7 последних матчей.
  • 6-е место в турнире (31 очко).

«Полтава»

  • 5 поражений подряд.
  • Забивает в среднем 0.40 гола за игру.
  • Пропускает в 18 последних матчах (2.80 в среднем).
  • 16-е место в турнире (9 очков).

Прогноз на матч «Металлист 1925» – «Полтава»

«Металлист 1925» имеет колоссальное преимущество в классе и форме. «Полтава» переживает катастрофический кризис, практически не забивает и много пропускает. Учитывая, что хозяева обладают лучшей обороной лиги, наиболее вероятным исходом выглядит уверенная победа «Металлиста 1925» с сухим счетом.

Рекомендованные ставки:

  • Фора «Металлиста 1925» (-1.5) – коэффициент 1.75.
  • «Металлист 1925» не пропустит

Автор: Мещеряков Денис
Украина. Премьер-лига Полтава Металлист 1925
