Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Гремио» – «Депортиво Риестра»: прогноз и ставки на матч 15 апреля 2026 с коэффициентом 1.55

14 апреля 2026 9:08
Гремио - Депортиво Риестра
15 апр. 2026, среда 01:00 | Копа Судамерикана, группа F, 2 тур
Перейти в онлайн матча
1.55
Победа «Гремио»
Сделать ставку

15 апреля во 2-м туре Копа Судамерикана бразильский «Гремио» сыграет дома с аргентинским «Депортиво Риестра». Обе команды неудачно начали турнир: хозяева уступили «Монтевидео Сити», а гости сыграли вничью с «Палестино». На этом фоне очная встреча приобретает особое значение, потому что потеря очков заметно осложнит борьбу за выход из группы.

«Гремио»

«Гремио» подходит к матчу не в лучшем настроении. Команда не побеждает в пяти последних встречах, а в предыдущем туре Копа Судамерикана уступила «Монтевидео Сити» со счетом 0:1. При этом игра хозяев не выглядит провальной по качеству, но заметно страдает реализация. В последних пяти матчах «Гремио» забил лишь 2 мяча и в среднем отличался 0.40 раза за игру.

«Депортиво Риестра»

«Депортиво Риестра» также переживает тяжелый отрезок. Команда не выигрывает в 11 последних матчах, а в пяти предыдущих встречах забила всего 1 гол. В первом туре турнира аргентинский клуб сыграл 0:0 с «Палестино», а затем уступил «Институто» в чемпионате. Главная проблема гостей очевидна: атака почти не создает результата, а в 8 из 10 последних матчей команда вообще не забивала.

Факты о командах

«Гремио»

  • Не выигрывает в 5 последних матчах
  • Проиграл «Монтевидео Сити» в 1-м туре Копа Судамерикана
  • Забивает в среднем 0.40 гола за игру в последних 5 матчах
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за игру
  • Забивал в 3 последних матчах, но результативность остается низкой
  • Домашний матч дает шанс сыграть первым номером

«Депортиво Риестра»

  • Не выигрывает в 11 последних матчах
  • В 5 последних играх забил всего 1 мяч
  • В среднем забивает 0.20 гола за игру
  • В среднем пропускает 1.00 гола за матч
  • Не забивает в 8 из 10 последних встреч
  • В 1-м туре сыграл 0:0 с «Палестино»

Прогноз на матч «Гремио» – «Депортиво Риестра»

Матч вряд ли получится зрелищным. Обе команды испытывают серьезные проблемы в атаке, но у «Гремио» все же больше ресурсов, а домашнее поле выглядит важным преимуществом. «Депортиво Риестра» слишком мало создает впереди, поэтому ставка на осторожную победу хозяев здесь выглядит наиболее логичной. В такой игре многое указывает и на низкую результативность.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Гремио» – коэффициент 1.55
  • Тотал меньше 2.5

Автор: Ланьков Роман
Копа Судамерикана Депортиво Риестра Гремио
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 