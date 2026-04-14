15 апреля во 2-м туре Копа Судамерикана бразильский «Гремио» сыграет дома с аргентинским «Депортиво Риестра». Обе команды неудачно начали турнир: хозяева уступили «Монтевидео Сити», а гости сыграли вничью с «Палестино». На этом фоне очная встреча приобретает особое значение, потому что потеря очков заметно осложнит борьбу за выход из группы.

«Гремио»

«Гремио» подходит к матчу не в лучшем настроении. Команда не побеждает в пяти последних встречах, а в предыдущем туре Копа Судамерикана уступила «Монтевидео Сити» со счетом 0:1. При этом игра хозяев не выглядит провальной по качеству, но заметно страдает реализация. В последних пяти матчах «Гремио» забил лишь 2 мяча и в среднем отличался 0.40 раза за игру.

«Депортиво Риестра»

«Депортиво Риестра» также переживает тяжелый отрезок. Команда не выигрывает в 11 последних матчах, а в пяти предыдущих встречах забила всего 1 гол. В первом туре турнира аргентинский клуб сыграл 0:0 с «Палестино», а затем уступил «Институто» в чемпионате. Главная проблема гостей очевидна: атака почти не создает результата, а в 8 из 10 последних матчей команда вообще не забивала.

«Факты о командах»

«Гремио»

«Депортиво Риестра»

Прогноз на матч «Гремио» – «Депортиво Риестра»

Матч вряд ли получится зрелищным. Обе команды испытывают серьезные проблемы в атаке, но у «Гремио» все же больше ресурсов, а домашнее поле выглядит важным преимуществом. «Депортиво Риестра» слишком мало создает впереди, поэтому ставка на осторожную победу хозяев здесь выглядит наиболее логичной. В такой игре многое указывает и на низкую результативность.

