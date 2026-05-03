4 мая на стадионе «Аль-Фейха» в Эль-Маджмаа состоится матч 31-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии, в котором «Аль-Фейха» примет «Аль-Рияд». Встреча соседей по нижней части турнирной таблицы имеет важное значение в борьбе за выживание. Хозяева имеют впечатляющее историческое преимущество, а гости пытаются выбраться из зоны вылета.

«Аль-Фейха»

Хозяева подходят к матчу после гостевой ничьей с «Аль-Холудом» (1:1) и не могут одержать победу на протяжении четырeх последних туров. Команда пропускает в четырeх последних матчах и демонстрирует скромную результативность – 3 гола в пяти последних играх и средний показатель 0.60 гола за матч. Фешн Сакала с 11 голами в 28 матчах является лучшим бомбардиром. «Аль-Фейха» не проигрывает в 7 из 9 последних домашних матчей и в 12 последних очных встречах против «Аль-Рияда», забивая в 9 из 11 последних матчей.

«Аль-Рияд»

Гости подходят к матчу после разгромного домашнего поражения от «Аль-Кадисии» (0:4) и находятся в зоне вылета. Команда пропускает в восьми последних матчах и демонстрирует проблемы в обороне – 10 пропущенных мячей в пяти последних играх. Тозе с 8 голами в 31 матче является лучшим бомбардиром. «Аль-Рияд» пропускает в 8 последних матчах и проигрывает в 12 последних очных встречах против «Аль-Фейхи».

Факты о командах

«Аль-Фейха»

Не может выиграть в 4 последних матчах Высшей лиги

Пропускает в 4 последних матчах Высшей лиги

В последних 5 играх забивает в среднем 0.60 гола за игру

Не проигрывает в 12 последних матчах против «Аль-Рияда»

Забивает в 9 из 11 последних очных матчей против «Аль-Рияда»

«Аль-Рияд»

Пропускает в 8 последних матчах Высшей лиги

В последних 5 играх пропускает в среднем 2.00 гола за игру

В последних 5 играх забивает в среднем 1.60 гола за игру

Проигрывает в 12 последних матчах против «Аль-Фейхи»

Пропускает в 12 последних очных матчах против «Аль-Фейхи»

Прогноз на матч «Аль-Фейха» – «Аль-Рияд»

«Аль-Фейха» имеет колоссальное историческое преимущество в очных противостояниях и не проигрывает «Аль-Рияду» в 12 последних матчах. Хозяева традиционно сильны на своeм поле. Гости пропускают в восьми последних матчах и находятся в зоне вылета. Ожидаем, что хозяева как минимум не уступят.

Рекомендованные ставки