4 мая на стадионе «Арена Львов» состоится матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Рух» примет луганскую «Зарю». Встреча аутсайдера и крепкого середняка обещает стать серьeзным испытанием для хозяев. Львовяне переживают катастрофический спад, а луганчане находятся в отличной форме.

«Рух»

Львовяне подходят к матчу после домашнего разгрома от «Карпат» (0:3) и не могут одержать победу на протяжении 9 последних матчей УПЛ. Команда пропускает в 10 последних турах и имеет худшую оборону в лиге – 12 пропущенных мячей в пяти последних играх и средний показатель 2.40 гола за матч. Виталий Роман с 3 голами в 16 матчах является лучшим бомбардиром. «Рух» практически не забивает – 2 гола в пяти последних играх. Команда не выигрывает в 11 последних матчах во всех турнирах. При этом «Рух» одержал три победы подряд в домашних очных матчах против «Зари».

«Заря»

Луганчане подходят к матчу после домашней победы над «Вересом» (2:0) и стабильно забивают в 9 последних турах. Команда демонстрирует отличную результативность – 8 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.60 гола за матч. Филипп Будковский с 11 голами в 24 матчах является лучшим бомбардиром. «Заря» забивает в 13 последних матчах во всех турнирах, но не выигрывает в 5 последних гостевых матчах УПЛ.

Факты о командах

«Рух»

Не может выиграть в 9 последних матчах УПЛ

Пропускает в 10 последних матчах УПЛ

В последних 5 играх пропускает в среднем 2.40 гола за игру

В последних 5 играх забивает в среднем 0.40 гола за игру

Победа в 3 последних домашних очных матчах против «Зари»

«Заря»

Забивает в 9 последних матчах УПЛ

Не выигрывает в 5 последних гостевых матчах УПЛ

В последних 5 играх забивает в среднем 1.60 гола за игру

Забивает в 13 последних матчах во всех турнирах

Проиграла 3 последних выездных очных матча против «Руха»

Прогноз на матч «Рух» – «Заря»

«Заря» демонстрирует отличную результативность и забивает в 13 последних матчах. «Рух» переживает катастрофический спад и практически не забивает. Несмотря на историческое преимущество львовян в домашних очных матчах, текущая форма команд говорит в пользу гостей. Ожидаем уверенную победу «Зари».

Рекомендованные ставки