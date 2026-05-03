4 мая на стадионе «Арсенал» в Туле состоится матч 32-го тура Первой лиги, в котором тульский «Арсенал» примет волгоградский «Ротор». Встреча команд с разной турнирной динамикой: хозяева не могут победить пять туров подряд, а гости имеют впечатляющую беспроигрышную серию.

«Арсенал» Тула

Туляки подходят к матчу после гостевой ничьей с костромским «Спартаком» (1:1) и не могут одержать победу на протяжении пяти последних туров. Команда демонстрирует скромную результативность – 3 гола в пяти последних играх и средний показатель 0.60 гола за матч. Даниил Пенчиков с 5 голами в 29 матчах является лучшим бомбардиром. «Арсенал» пропускает в 15 из 17 последних матчей, что может стать проблемой против атакующего соперника. При этом туляки не проигрывают в 6 из 7 последних матчей против «Ротора» и забивают в трeх последних очных встречах.

«Ротор»

Волгоградцы подходят к матчу после домашней ничьей с ульяновской «Волгой» (0:0) и не проигрывают на протяжении 11 последних матчей Первой лиги. Команда демонстрирует отличную результативность – 8 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.60 гола за матч. Илья Сафронов с 7 голами в 27 матчах является лучшим бомбардиром. «Ротор» пропускает в среднем 0.40 гола за игру и забивает в 10 из 12 последних матчей, а также в 5 из 7 последних очных встреч против «Арсенала».

Факты о командах

«Арсенал» Тула

Не может выиграть в 5 последних матчах Первой лиги

В последних 5 играх забивает в среднем 0.60 гола за игру

Пропускает в 15 из 17 последних матчей

Не проигрывает в 6 из 7 последних матчей против «Ротора»

Забивает в 3 последних очных матчах против «Ротора»

«Ротор»

Не проигрывает в 11 последних матчах Первой лиги

В последних 5 играх пропускает в среднем 0.40 гола за игру

В последних 5 играх забивает в среднем 1.60 гола за игру

Забивает в 10 из 12 последних матчей

Забивает в 5 из 7 последних очных матчей против «Арсенала»

Прогноз на матч «Арсенал» Тула – «Ротор»

«Ротор» находится в отличной форме и не проигрывает 11 матчей подряд, демонстрируя надeжную игру в обороне. «Арсенал» не может победить пять туров подряд и испытывает проблемы в атаке. Несмотря на историческое преимущество туляков в очных встречах, текущая форма гостей выглядит предпочтительнее. Ожидаем, что волгоградцы как минимум не уступят.

Рекомендованные ставки