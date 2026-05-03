4 мая на стадионе «Джованни Дзини» в Кремоне состоится матч 35-го тура итальянской Серии А, в котором «Кремонезе» примет римский «Лацио». Встреча аутсайдера, борющегося за выживание, и финалиста Кубка Италии. Хозяева переживают затяжной кризис, а гости находятся на эмоциональном подъeме.
«Кремонезе»
Хозяева подходят к матчу после разгромного гостевого поражения от «Наполи» (0:4) и не могут одержать победу на протяжении четырeх последних туров. Команда демонстрирует скромную результативность – 3 гола в пяти последних играх и средний показатель 0.60 гола за матч. Федерико Бонаццоли с 7 голами в 32 матчах является лучшим бомбардиром. «Кремонезе» не выигрывает в 9 последних домашних матчах и проигрывает в 8 из 10 последних встреч против «Лацио».
«Лацио»
Римляне подходят к матчу после домашней ничьей с «Удинезе» (3:3) и выхода в финал Кубка Италии. Команда демонстрирует неплохую результативность – 7 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.40 гола за матч. Маттиа Дзакканьи с 4 голами в 28 матчах является лучшим бомбардиром. «Лацио» не проигрывает в 8 из 10 последних матчей и в 8 из 10 последних очных встреч против «Кремонезе», забивая в 5 из 7 последних матчей.
Факты о командах
«Кремонезе»
- Не может выиграть в 4 последних матчах Серии А
- Не выигрывает в 9 последних матчах дома
- В последних 5 играх забивает в среднем 0.60 гола за игру
- Проигрывает в 8 из 10 последних матчей против «Лацио»
- Пропускает в 5 из 7 последних очных матчей против «Лацио»
«Лацио»
- Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей
- В последних 5 играх забивает в среднем 1.40 гола за игру
- Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей против «Кремонезе»
- Забивает в 5 из 7 последних очных матчей против «Кремонезе»
- Вышел в финал Кубка Италии
Прогноз на матч «Кремонезе» – «Лацио»
«Лацио» имеет заметное историческое преимущество в очных противостояниях и не проигрывает «Кремонезе» в 8 из 10 последних матчей. Гости находятся на эмоциональном подъeме после выхода в финал Кубка Италии. «Кремонезе» не выигрывает 9 домашних матчей подряд и практически не забивает. Ожидаем уверенную победу римлян.
Рекомендованные ставки
- Победа «Лацио» – коэффициент 2.5
- Индивидуальный тотал «Кремонезе» меньше 0.5