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«Кремонезе» – «Лацио»: прогноз и ставки на матч 4 мая 2026 с коэффициентом 2.5

03 мая 2026 8:58
Кремонезе - Лацио
04 мая 2026, понедельник 19:30 | Италия. Серия А, 35 тур
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2.50
Победа «Лацио»
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4 мая на стадионе «Джованни Дзини» в Кремоне состоится матч 35-го тура итальянской Серии А, в котором «Кремонезе» примет римский «Лацио». Встреча аутсайдера, борющегося за выживание, и финалиста Кубка Италии. Хозяева переживают затяжной кризис, а гости находятся на эмоциональном подъeме.

«Кремонезе»

Хозяева подходят к матчу после разгромного гостевого поражения от «Наполи» (0:4) и не могут одержать победу на протяжении четырeх последних туров. Команда демонстрирует скромную результативность – 3 гола в пяти последних играх и средний показатель 0.60 гола за матч. Федерико Бонаццоли с 7 голами в 32 матчах является лучшим бомбардиром. «Кремонезе» не выигрывает в 9 последних домашних матчах и проигрывает в 8 из 10 последних встреч против «Лацио».

«Лацио»

Римляне подходят к матчу после домашней ничьей с «Удинезе» (3:3) и выхода в финал Кубка Италии. Команда демонстрирует неплохую результативность – 7 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.40 гола за матч. Маттиа Дзакканьи с 4 голами в 28 матчах является лучшим бомбардиром. «Лацио» не проигрывает в 8 из 10 последних матчей и в 8 из 10 последних очных встреч против «Кремонезе», забивая в 5 из 7 последних матчей.

Факты о командах

«Кремонезе»

  • Не может выиграть в 4 последних матчах Серии А
  • Не выигрывает в 9 последних матчах дома
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.60 гола за игру
  • Проигрывает в 8 из 10 последних матчей против «Лацио»
  • Пропускает в 5 из 7 последних очных матчей против «Лацио»

«Лацио»

  • Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.40 гола за игру
  • Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей против «Кремонезе»
  • Забивает в 5 из 7 последних очных матчей против «Кремонезе»
  • Вышел в финал Кубка Италии

Прогноз на матч «Кремонезе» – «Лацио»

«Лацио» имеет заметное историческое преимущество в очных противостояниях и не проигрывает «Кремонезе» в 8 из 10 последних матчей. Гости находятся на эмоциональном подъeме после выхода в финал Кубка Италии. «Кремонезе» не выигрывает 9 домашних матчей подряд и практически не забивает. Ожидаем уверенную победу римлян.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Лацио» – коэффициент 2.5
  • Индивидуальный тотал «Кремонезе» меньше 0.5

2.50
Победа «Лацио»
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Миронов Николай
Италия. Серия А Лацио Кремонезе
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