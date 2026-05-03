4 мая на стадионе «Джованни Дзини» в Кремоне состоится матч 35-го тура итальянской Серии А, в котором «Кремонезе» примет римский «Лацио». Встреча аутсайдера, борющегося за выживание, и финалиста Кубка Италии. Хозяева переживают затяжной кризис, а гости находятся на эмоциональном подъeме.

«Кремонезе»

Хозяева подходят к матчу после разгромного гостевого поражения от «Наполи» (0:4) и не могут одержать победу на протяжении четырeх последних туров. Команда демонстрирует скромную результативность – 3 гола в пяти последних играх и средний показатель 0.60 гола за матч. Федерико Бонаццоли с 7 голами в 32 матчах является лучшим бомбардиром. «Кремонезе» не выигрывает в 9 последних домашних матчах и проигрывает в 8 из 10 последних встреч против «Лацио».

«Лацио»

Римляне подходят к матчу после домашней ничьей с «Удинезе» (3:3) и выхода в финал Кубка Италии. Команда демонстрирует неплохую результативность – 7 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.40 гола за матч. Маттиа Дзакканьи с 4 голами в 28 матчах является лучшим бомбардиром. «Лацио» не проигрывает в 8 из 10 последних матчей и в 8 из 10 последних очных встреч против «Кремонезе», забивая в 5 из 7 последних матчей.

Факты о командах

«Кремонезе»

Не может выиграть в 4 последних матчах Серии А

Не выигрывает в 9 последних матчах дома

В последних 5 играх забивает в среднем 0.60 гола за игру

Проигрывает в 8 из 10 последних матчей против «Лацио»

Пропускает в 5 из 7 последних очных матчей против «Лацио»

«Лацио»

Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей

В последних 5 играх забивает в среднем 1.40 гола за игру

Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей против «Кремонезе»

Забивает в 5 из 7 последних очных матчей против «Кремонезе»

Вышел в финал Кубка Италии

Прогноз на матч «Кремонезе» – «Лацио»

«Лацио» имеет заметное историческое преимущество в очных противостояниях и не проигрывает «Кремонезе» в 8 из 10 последних матчей. Гости находятся на эмоциональном подъeме после выхода в финал Кубка Италии. «Кремонезе» не выигрывает 9 домашних матчей подряд и практически не забивает. Ожидаем уверенную победу римлян.

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