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«Аль-Иттихад» – «Аль-Холуд»: прогноз и ставки на матч 4 мая 2026 с коэффициентом 1.65

03 мая 2026 8:39
Аль-Иттихад - Аль-Холуд
04 мая 2026, понедельник 21:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
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1.65
Победа «Аль-Иттихада» с форой (-1)
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4 мая на стадионе «Кинг Абдалла Спортс Сити» в Джидде состоится матч 31-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии, в котором «Аль-Иттихад» примет «Аль-Холуд». Встреча команды, борющейся за место в азиатских кубках, и аутсайдера, пытающегося отдалиться от зоны вылета.

«Аль-Иттихад»

«Тигры» подходят к матчу после гостевой победы над «Аль-Таавуном» (2:0) и стабильно забивают в девяти последних матчах Высшей лиги. Команда демонстрирует неплохую результативность – 7 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.40 гола за матч. Уссем Ауар с 12 голами в 31 матче является лучшим бомбардиром. «Аль-Иттихад» не проигрывает в 7 из 9 последних домашних матчей и одержал три победы подряд в очных встречах против «Аль-Холуда», забивая в пяти последних матчах.

«Аль-Холуд»

Гости подходят к матчу после домашней ничьей с «Аль-Фейхой» (1:1) и пропускают в 10 последних матчах Высшей лиги. Команда демонстрирует проблемы в обороне – 12 пропущенных мячей в пяти последних играх и средний показатель 2.40 гола за матч. R. Enrique с 18 голами в 29 матчах является лучшим бомбардиром и главной ударной силой. «Аль-Холуд» забивает в 8 из 10 последних матчей, но пропускает в 11 последних встречах.

Факты о командах

«Аль-Иттихад»

  • Забивает в 9 последних матчах Высшей лиги
  • Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей дома
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.40 гола за игру
  • Победа в 3 последних очных матчах против «Аль-Холуда»
  • Забивает в 5 последних очных матчах против «Аль-Холуда»

«Аль-Холуд»

  • Пропускает в 10 последних матчах Высшей лиги
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 2.40 гола за игру
  • Забивает в 8 из 10 последних матчей
  • Проиграл 3 последних очных матча против «Аль-Иттихада»
  • Пропускает в 5 последних очных матчах против «Аль-Иттихада»

Прогноз на матч «Аль-Иттихад» – «Аль-Холуд»

«Аль-Иттихад» имеет заметное преимущество в очных противостояниях и одержал три победы подряд над «Аль-Холудом», забивая в пяти последних матчах. Хозяева стабильно забивают в девяти последних турах. Гости пропускают в 10 матчах подряд и имеют худшую оборону в лиге. Ожидаем уверенную победу хозяев.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Аль-Иттихада» с форой (-1) – коэффициент 1.65
  • Индивидуальный тотал «Аль-Иттихада» больше 1.5

1.65
Победа «Аль-Иттихада» с форой (-1)
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Бестужев Павел
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Холуд Аль-Иттихад
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