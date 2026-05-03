4 мая на стадионе «Кинг Абдалла Спортс Сити» в Джидде состоится матч 31-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии, в котором «Аль-Иттихад» примет «Аль-Холуд». Встреча команды, борющейся за место в азиатских кубках, и аутсайдера, пытающегося отдалиться от зоны вылета.

«Аль-Иттихад»

«Тигры» подходят к матчу после гостевой победы над «Аль-Таавуном» (2:0) и стабильно забивают в девяти последних матчах Высшей лиги. Команда демонстрирует неплохую результативность – 7 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.40 гола за матч. Уссем Ауар с 12 голами в 31 матче является лучшим бомбардиром. «Аль-Иттихад» не проигрывает в 7 из 9 последних домашних матчей и одержал три победы подряд в очных встречах против «Аль-Холуда», забивая в пяти последних матчах.

«Аль-Холуд»

Гости подходят к матчу после домашней ничьей с «Аль-Фейхой» (1:1) и пропускают в 10 последних матчах Высшей лиги. Команда демонстрирует проблемы в обороне – 12 пропущенных мячей в пяти последних играх и средний показатель 2.40 гола за матч. R. Enrique с 18 голами в 29 матчах является лучшим бомбардиром и главной ударной силой. «Аль-Холуд» забивает в 8 из 10 последних матчей, но пропускает в 11 последних встречах.

Факты о командах

«Аль-Иттихад»

Забивает в 9 последних матчах Высшей лиги

Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей дома

В последних 5 играх забивает в среднем 1.40 гола за игру

Победа в 3 последних очных матчах против «Аль-Холуда»

Забивает в 5 последних очных матчах против «Аль-Холуда»

«Аль-Холуд»

Пропускает в 10 последних матчах Высшей лиги

В последних 5 играх пропускает в среднем 2.40 гола за игру

Забивает в 8 из 10 последних матчей

Проиграл 3 последних очных матча против «Аль-Иттихада»

Пропускает в 5 последних очных матчах против «Аль-Иттихада»

Прогноз на матч «Аль-Иттихад» – «Аль-Холуд»

«Аль-Иттихад» имеет заметное преимущество в очных противостояниях и одержал три победы подряд над «Аль-Холудом», забивая в пяти последних матчах. Хозяева стабильно забивают в девяти последних турах. Гости пропускают в 10 матчах подряд и имеют худшую оборону в лиге. Ожидаем уверенную победу хозяев.

Рекомендованные ставки