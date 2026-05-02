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«СКА-Хабаровск» – «Уфа»: прогноз и ставки на матч 3 мая 2026 с коэффициентом 1.60

02 мая 2026 11:59
СКА-Хабаровск - Уфа
03 мая 2026, воскресенье 10:00 | Россия. PARI Первая лига, 32 тур
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1.60
Тотал меньше 2,5 голов
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Третьего мая 2026 года в 10:00 по Москве состоится поединок 32-го тура Первой лиги России. В Хабаровске местный «СКА» будет принимать некогда очень славную «Уфу».

«СКА-Хабаровск»

«Армейцы» из Хабаровска числились в списке претендентов на место в «стыках», однако чудовищные результаты в весенней части кампании поставили крест на амбициях «СКА». Команда не побеждает аж девять (!) туров кряду, что привело к расставанию с тренером Алексей Поддубским. Стороны расторгли сотрудничество по взаимному согласию.

Последние три игры:

  • Шинник – СКА-Хабаровск 3:0
  • Спартак Кострома – СКА-Хабаровск 3:0
  • СКА-Хабаровск – Ротор 1:2

«Уфа»

Давно канули в лету времена, когда «горожане» шумели в РПЛ и выходили в еврокубки. Сейчас «Уфа» рискует покинуть и Первую лигу. Коуч Омари Тетрадзе сумел поставить команде неплохую оборону (в бытность футболистом он и сам был достойным защитником), но нападение хромает на обе ноги.

Последние три игры:

  • Родина – Уфа 1:0
  • Уфа – КАМАЗ 0:1
  • Уфа – Черноморец 1:0

Очные встречи

  • Уфа – СКА-Хабаровск 1:1
  • СКА-Хабаровск – Уфа 1:0
  • Уфа – СКА-Хабаровск 3:3

Прогноз на матч «СКА-Хабаровск» – «Уфа»

«СКА» свалился на 14-е место и рискует пасть еще ниже. «Уфа» цепляется за место в Первой лиге, но слабая реализация не позволяет исправно набирать очки. Полагаем, что нам не стоит ждать яркого футбола в Хабаровске. Есть немалая вероятность, что все завершится ничейным исходом.

Прогноз: тотал меньше 2,5 голов, кеф – 1,60. Прогноз на счет – 0:0, 1:0.

1.60
Тотал меньше 2,5 голов
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Воронцов Егор
Россия. PARI Первая лига Уфа СКА-Хабаровск
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