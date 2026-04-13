«Аль-Кадисия» – «Аль-Шабаб»: прогноз и ставки на матч 14 апреля 2026 с коэффициентом 1.55

13 апреля 2026 8:03
Аль-Кадисия - Аль-Шабаб
14 апр. 2026, вторник 21:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
14 апреля в рамках 29-го тура саудовской Высшей лиги «Аль-Кадисия» на своeм поле примет «Аль-Шабаб». Хозяева ведут борьбу за место в Лиге чемпионов и находятся в отличной атакующей форме, а гости – крепкий середняк, который стабильно забивает, но много пропускает. «Аль-Кадисия» дома выглядит предпочтительнее.

«Аль-Кадисия»

Хозяева выдают отличный сезон и занимают 4-е место, дающее право на участие в Лиге чемпионов. Команда не проигрывает в 18 из 20 последних матчей и забивает в 22 последних играх подряд! Это феноменальная серия. В атаке порядок – 2.2 гола за игру в последних 5 матчах, а лучший бомбардир Хулиан Киньонес (30 голов) находится в фантастической форме и претендует на звание лучшего снайпера лиги. Оборона – слабое место: 1.6 пропущенных в среднем за последние 5 игр, и «Аль-Кадисия» пропускает в 5 последних матчах. В личных встречах с «Аль-Шабабом» дома хозяева имеют лeгкое преимущество (5 из 7 матчей без поражений).

«Аль-Шабаб»

Гости чувствуют себя вполне комфортно в середине таблицы и могут играть без давления. Команда не проигрывает в 3 последних матчах и в 6 из 8 последних. В атаке стабильность – 2 гола за игру в последних 5 матчах, а Янник Карраско (18 голов) – настоящая звезда, способная решить эпизод. Оборона – проблема: 1.6 пропущенных в среднем за последние 5 игр, и команда пропускает в 5 из 7 последних матчей. В гостях у «Аль-Кадисии» у «Аль-Шабаба» просто фантастическая статистика: 12 из 13 последних матчей без поражений! Это даeт им огромную уверенность.

Факты о командах

«Аль-Кадисия»

  • Борется за Лигу чемпионов (4-е место)
  • Забивает в 22 последних матчах – феноменальная серия
  • В среднем: 2.20 гола забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Хулиан Киньонес (30 голов)
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних очных матчей с «Аль-Шабабом»

«Аль-Шабаб»

  • Стабильная середина таблицы
  • Забивает в 9 последних матчах
  • В среднем: 2.00 гола забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает в 12 из 13 последних гостевых очных матчей с «Аль-Кадисией»
  • Лучший бомбардир: Янник Карраско (18 голов)

Прогноз на матч «Аль-Кадисия» – «Аль-Шабаб»

Очень интересное противостояние. «Аль-Кадисия» забивает в 22 матчах подряд – это просто машина. Киньонес в форме и готов рвать оборону гостей. Но «Аль-Шабаб» имеет фантастическую выездную статистику в личных встречах: 12 из 13 матчей без поражений! Это психологическое преимущество. Обе команды много забивают, но и пропускают регулярно. Скорее всего, нас ждeт результативная игра, в которой хозяева будут стараться продолжить свою голевую серию, а гости – прервать своe проклятие. «Аль-Кадисия» должна побеждать, но гости точно забьют.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.55
  • Победа «Аль-Кадисии»

Автор: Мещеряков Денис
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Шабаб Аль-Кадисия
