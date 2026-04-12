«Акрон» – «Динамо»: прогноз и ставки на матч 13 апреля 2026 с коэффициентом 1.77

12 апреля 2026 9:24
Акрон - Динамо
13 апр. 2026, понедельник 17:15 | Россия. Премьер-лига, 24 тур
1.77
Победа «Динамо»
13 апреля в рамках 24-го тура Российской Премьер-лиги тольяттинский «Акрон» на своeм поле примет московское «Динамо». Хозяева отчаянно пытаются прервать свою безвыигрышную серию и отдалиться от зоны вылета, а гости застряли в середине таблицы и никак не могут найти стабильность. «Акрон» пропускает пачками, но и сам забивает регулярно – это обещает быть результативным матчем.

«Акрон»

Тольяттинцы переживают настоящий кошмар. Команда не может выиграть в 7 последних матчах и пропускает в 9 последних. Оборона просто разваливается: 2.8 пропущенных гола в среднем за последние 5 игр – это катастрофический показатель. В атаке ещe теплится жизнь – 1.2 гола за игру в последних 5 матчах, а лучший снайпер Жилсон Беншимол (8 голов всего в 17 матчах!) находится в отличной форме. «Акрон» забивает в 4 последних матчах, но их защита сводит на нет все усилия атаки. В личных встречах с «Динамо» дома у хозяев смешанная статистика, но побеждать им удавалось.

«Динамо»

Бело-голубые чувствуют себя вполне комфортно в середине таблицы, но их форма оставляет желать лучшего. Команда не проигрывает в 5 из 7 последних матчей, но при этом обязательные голы в 9 последних турах – это стабильность. В атаке 1 гол за игру в последних 5 матчах, Иван Сергеев (11 голов) – лидер и главная надежда в нападении. Оборона – слабое место: 1.4 пропущенных в среднем за последние 5 игр. В личных встречах с «Акроном» у гостей есть небольшое преимущество, а главное – они забивают в 3 последних очных матчах.

Факты о командах

«Акрон»

  • Семь матчей без побед – команда в кризисе
  • Оборона катастрофическая: 2.80 пропущенных за последние 5 игр
  • Пропускает в 9 последних матчах
  • В среднем: 1.20 гола забито, 2.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Жилсон Беншимол (8 голов)

«Динамо»

  • Забивает в 9 последних матчах – стабильность
  • В среднем: 1.00 гола забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 3 последних очных матчах с «Акроном»
  • Лучший бомбардир: Иван Сергеев (11 голов)
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

Прогноз на матч «Акрон» – «Динамо»

«Акрон» в ужасном состоянии, особенно в обороне. 2.8 пропущенных гола за игру – это приговор против любой команды РПЛ. «Динамо» забивает регулярно, и в Тольятти они должны продолжить эту традицию. Хозяева тоже могут забить – они забивают в 4 последних матчах, а их лучший бомбардир Беншимол в отличной форме. Но вряд ли этого хватит, чтобы отобрать очки у гостей. Скорее всего, «Динамо» добьeтся победы в результативном матче.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Динамо» – коэффициент 1.77
  • Обе забьют – да

Автор: Бестужев Павел
