13 апреля в рамках 32-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» на своeм поле примет «Лацио». Хозяева набрали ход и отдаляются от зоны вылета, а гости застряли в середине таблицы и никак не могут найти стабильность. Обе команды подходят к матчу в хорошей форме, и «Фиорентина» имеет преимущество в личных встречах.

«Фиорентина»

«Фиалки» выдают отличный отрезок сезона. Команда не проигрывает в 4 последних матчах и в 6 из 8 последних. В атаке стабильность – 1.6 гола за игру в последних 5 матчах, Мойзе Кин (9 голов) в приличной форме. Оборона – слабое место: 1.2 пропущенных в среднем за последние 5 игр, и «Фиорентина» пропускает в 5 из 7 последних матчей. Зато дома у хозяев отличная статистика личных встреч: 4 из 5 последних матчей с «Лацио» они не проигрывали. Это даeт им уверенность перед важной игрой.

«Лацио»

Римляне также находятся в неплохой форме. Команда не проигрывает в 4 последних матчах и в 5 последних в целом. В атаке порядок – 1.6 гола за игру в последних 5 матчах, Маттиа Дзакканьи (4 гола) – не звезда, но команда забивает за счeт командных действий. Оборона выглядит надeжно – 0.8 пропущенных в среднем за последние 5 игр. В гостях «Лацио» чувствует себя уверенно, но есть одна проблема: в личных встречах с «Фиорентиной» они забивают в 9 последних матчах подряд! Это феноменальная серия, которая должна придать уверенности.

Прогноз на матч «Фиорентина» – «Лацио»

Очень интересное противостояние. «Фиорентина» дома традиционно успешно играет против «Лацио», но гости имеют феноменальную голевую серию в очных встречах – 9 матчей подряд с забитыми голами! Обе команды в хорошей форме, и обе стабильно забивают. Скорее всего, нас ждeт результативная игра, в которой обе команды сумеют отличиться. «Фиорентина» может не проиграть, но «Лацио» точно забьeт.

