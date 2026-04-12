«Фиорентина» – «Лацио»: прогноз и ставки на матч 13 апреля 2026 с коэффициентом 1.82

12 апреля 2026 9:32
Фиорентина - Лацио
13 апр. 2026, понедельник 21:45 | Италия. Серия А, 32 тур
1.82
Обе забьют – да 
13 апреля в рамках 32-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» на своeм поле примет «Лацио». Хозяева набрали ход и отдаляются от зоны вылета, а гости застряли в середине таблицы и никак не могут найти стабильность. Обе команды подходят к матчу в хорошей форме, и «Фиорентина» имеет преимущество в личных встречах.

«Фиорентина»

«Фиалки» выдают отличный отрезок сезона. Команда не проигрывает в 4 последних матчах и в 6 из 8 последних. В атаке стабильность – 1.6 гола за игру в последних 5 матчах, Мойзе Кин (9 голов) в приличной форме. Оборона – слабое место: 1.2 пропущенных в среднем за последние 5 игр, и «Фиорентина» пропускает в 5 из 7 последних матчей. Зато дома у хозяев отличная статистика личных встреч: 4 из 5 последних матчей с «Лацио» они не проигрывали. Это даeт им уверенность перед важной игрой.

«Лацио»

Римляне также находятся в неплохой форме. Команда не проигрывает в 4 последних матчах и в 5 последних в целом. В атаке порядок – 1.6 гола за игру в последних 5 матчах, Маттиа Дзакканьи (4 гола) – не звезда, но команда забивает за счeт командных действий. Оборона выглядит надeжно – 0.8 пропущенных в среднем за последние 5 игр. В гостях «Лацио» чувствует себя уверенно, но есть одна проблема: в личных встречах с «Фиорентиной» они забивают в 9 последних матчах подряд! Это феноменальная серия, которая должна придать уверенности.

Факты о командах

«Фиорентина»

  • Не проигрывает в 4 последних матчах
  • В среднем: 1.60 гола забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Мойзе Кин (9 голов)
  • Не проигрывает в 4 из 5 последних очных матчей с «Лацио»
  • Забивает в 4 последних очных встречах

«Лацио»

  • Не проигрывает в 5 последних матчах
  • В среднем: 1.60 гола забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Маттиа Дзакканьи (4 гол)
  • Забивает в 9 последних очных матчах с «Фиорентиной»
  • Оборона надeжна – 0.80 пропущенных

Прогноз на матч «Фиорентина» – «Лацио»

Очень интересное противостояние. «Фиорентина» дома традиционно успешно играет против «Лацио», но гости имеют феноменальную голевую серию в очных встречах – 9 матчей подряд с забитыми голами! Обе команды в хорошей форме, и обе стабильно забивают. Скорее всего, нас ждeт результативная игра, в которой обе команды сумеют отличиться. «Фиорентина» может не проиграть, но «Лацио» точно забьeт.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.82
  • Тотал больше 2.5 голов

Автор: Мещеряков Денис
Италия. Серия А Лацио Фиорентина
