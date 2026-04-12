13 апреля в рамках 29-го тура турецкой Суперлиги «Эюпспор» на своeм поле примет «Самсунспор». Хозяева находятся в зоне вылета и переживают ужасный кризис в атаке, а гости спокойно располагаются в середине таблицы и стабильно забивают. «Самсунспор» имеет отличную статистику личных встреч и просто обязан брать три очка.

«Эюпспор»

Хозяева переживают настоящий кошмар. Команда проигрывает в 4 последних матчах и в 5 последних в целом. Атака просто умерла: 0 голов в последних 5 матчах! Это катастрофический показатель для команды, которая борется за выживание. Умут Бозок (6 голов) не может пробить эту стену невезения. Оборона тоже не блещет – 1.4 пропущенных в среднем за последние 5 игр. Дома «Эюпспор» пытается цепляться за очки, но в личных встречах с «Самсунспором» всe печально: 3 поражения подряд. Команда не забивает в 6 из 8 последних матчей – это приговор.

«Самсунспор»

Гости чувствуют себя вполне комфортно в середине таблицы и могут играть раскованно. Команда забивает в 7 последних матчах и обязательно забивает в 4 последних. В атаке 1.4 гола за игру в последних 5 матчах, Мариус Муандилмаджи (18 голов) – настоящая звезда, способная решить эпизод. Оборона – слабое место: 2 пропущенных в среднем за последние 5 игр, и «Самсунспор» пропускает в 5 из 7 последних матчей. Но главный козырь гостей – личные встречи: 3 победы подряд над «Эюпспором» и обязательные голы в этих матчах. Психологическое преимущество на их стороне.

Факты о командах

«Эюпспор»

Пять поражений подряд – команда в глубоком кризисе

Атака катастрофическая: 0.00 гола за последние 5 игр

В среднем: 0.00 гола забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Лучший бомбардир: Умут Бозок (6 голов)

Три поражения подряд в личных встречах с «Самсунспором»

«Самсунспор»

Забивает в 7 последних матчах – стабильность

В среднем: 1.40 гола забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)

Лучший бомбардир: Мариус Муандилмаджи (18 голов)

Три победы подряд в личных встречах с «Эюпспором»

Забивает в 3 последних очных матчах

Прогноз на матч «Эюпспор» – «Самсунспор»

«Эюпспор» в ужасном состоянии: 5 поражений подряд и 0 голов в последних 5 матчах! Это просто ноль в атаке. «Самсунспор» стабильно забивает и имеет отличную статистику личных встреч – 3 победы подряд. Гости должны брать три очка, используя свою атаку во главе с Муандилмаджи. Хозяева могут надеяться только на чудо, но вряд ли оно случится. Скорее всего, «Самсунспор» оформит победу, а «Эюпспор» продолжит свою безголевую серию.

