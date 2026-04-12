Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Эюпспор» – «Самсунспор»: прогноз и ставки на матч 13 апреля 2026 с коэффициентом 1.82

12 апреля 2026 9:13
Эюпспор - Самсунспор
13 апр. 2026, понедельник 20:00 | Турция. Суперлига, 29 тур
Перейти в онлайн матча
1.82
Победа «Самсунспора»
Сделать ставку

13 апреля в рамках 29-го тура турецкой Суперлиги «Эюпспор» на своeм поле примет «Самсунспор». Хозяева находятся в зоне вылета и переживают ужасный кризис в атаке, а гости спокойно располагаются в середине таблицы и стабильно забивают. «Самсунспор» имеет отличную статистику личных встреч и просто обязан брать три очка.

«Эюпспор»

Хозяева переживают настоящий кошмар. Команда проигрывает в 4 последних матчах и в 5 последних в целом. Атака просто умерла: 0 голов в последних 5 матчах! Это катастрофический показатель для команды, которая борется за выживание. Умут Бозок (6 голов) не может пробить эту стену невезения. Оборона тоже не блещет – 1.4 пропущенных в среднем за последние 5 игр. Дома «Эюпспор» пытается цепляться за очки, но в личных встречах с «Самсунспором» всe печально: 3 поражения подряд. Команда не забивает в 6 из 8 последних матчей – это приговор.

«Самсунспор»

Гости чувствуют себя вполне комфортно в середине таблицы и могут играть раскованно. Команда забивает в 7 последних матчах и обязательно забивает в 4 последних. В атаке 1.4 гола за игру в последних 5 матчах, Мариус Муандилмаджи (18 голов) – настоящая звезда, способная решить эпизод. Оборона – слабое место: 2 пропущенных в среднем за последние 5 игр, и «Самсунспор» пропускает в 5 из 7 последних матчей. Но главный козырь гостей – личные встречи: 3 победы подряд над «Эюпспором» и обязательные голы в этих матчах. Психологическое преимущество на их стороне.

Факты о командах

«Эюпспор»

  • Пять поражений подряд – команда в глубоком кризисе

  • Атака катастрофическая: 0.00 гола за последние 5 игр

  • В среднем: 0.00 гола забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

  • Лучший бомбардир: Умут Бозок (6 голов)

  • Три поражения подряд в личных встречах с «Самсунспором»

«Самсунспор»

  • Забивает в 7 последних матчах – стабильность

  • В среднем: 1.40 гола забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)

  • Лучший бомбардир: Мариус Муандилмаджи (18 голов)

  • Три победы подряд в личных встречах с «Эюпспором»

  • Забивает в 3 последних очных матчах

Прогноз на матч «Эюпспор» – «Самсунспор»

«Эюпспор» в ужасном состоянии: 5 поражений подряд и 0 голов в последних 5 матчах! Это просто ноль в атаке. «Самсунспор» стабильно забивает и имеет отличную статистику личных встреч – 3 победы подряд. Гости должны брать три очка, используя свою атаку во главе с Муандилмаджи. Хозяева могут надеяться только на чудо, но вряд ли оно случится. Скорее всего, «Самсунспор» оформит победу, а «Эюпспор» продолжит свою безголевую серию.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Самсунспора» – коэффициент 1.82
  • Индивидуальный тотал «Эюпспора» меньше 0.5

Автор: Орлов Максим
Турция. Суперлига Самсунспор Эюпспор
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 