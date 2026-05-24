25 мая в рамках регулярного сезона МЛС встретятся «Лос-Анджелес» и «Сиэтл Саундерс». Хозяева в глубочайшем кризисе: 4 поражения подряд, 15 пропущенных за последние 5 матчей (3.00 в среднем)! Гости стабильны, но тоже не без проблем. Статистика личных встреч на стороне хозяев.

«Лос-Анджелес»

«Лос-Анджелес» переживает катастрофу: 4 поражения подряд, 15 пропущенных за последние 5 игр (3.00 в среднем)! Оборона просто развалилась. В прошлом туре уступили «Нэшвиллу» (2:3), до этого – разгром от «Хьюстона» (1:4). Кошмар.

Но есть позитив: команда забивает в 3 последних матчах и в 8 последних очных встречах с «Сиэтлом». Дома «Лос-Анджелес» не проигрывает «Сиэтлу» в 7 из 9 последних матчей – это психологическое преимущество. В текущем сезоне они разгромили гостей 4:0. Проблема в том, что сейчас они в ужасной форме.

«Сиэтл Саундерс»

«Сиэтл» выглядит стабильнее: не проигрывают в 6 из 8 последних матчей. Атака работает – 1.40 гола за игру. Проблема в обороне: пропускают в 8 последних матчах подряд (1.40 в среднем). В прошлом туре «Сиэтл» неожиданно проиграл «Лос-Анджелес Гэлакси» (0:2) дома.

В гостях у «Сиэтла» проблемы с «Лос-Анджелесом»: 7 из 9 последних матчей без побед. Однако они забивают в 6 из 8 последних матчей, так что гол гостей вероятен.

Факты о командах:

«Лос-Анджелес»

Четыре поражения подряд – глубочайший кризис

Пропускает в 6 последних матчах подряд

Забивает в 3 последних матчах подряд

Забивает в 8 последних очных встречах с «Сиэтлом»

Не проигрывает «Сиэтлу» дома в 7 из 9 последних матчей

В среднем: 1.20 забито, 3.00 пропущено (последние 5 игр)

«Сиэтл Саундерс»

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей

Пропускает в 8 последних матчах подряд

Забивает в 6 из 8 последних матчей

В среднем: 1.40 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

История личных встреч

«Лос-Анджелес» не проигрывает «Сиэтлу» дома в 7 из 9 последних матчей

«Лос-Анджелес» забивает в 8 последних очных встречах

В текущем сезоне «Лос-Анджелес» выиграл 4:0

Прогноз на матч «Лос-Анджелес» – «Сиэтл Саундерс»

«Лос-Анджелес» в ужасной форме, но дома против «Сиэтла» они обычно преображаются. 7 из 9 матчей без поражений, разгром 4:0 в текущем сезоне. «Сиэтл» стабильнее, но их оборона тоже дырявая (пропускают в 8 матчах подряд).

Обе команды забивают и пропускают. «Лос-Анджелес» пропускает по 3 за игру, но и забивает регулярно. «Сиэтл» забивает в гостях. Скорее всего, гости прервут свою неудачную серию в Лос-Анджелесе, но голов будет много.

Рекомендованные ставки: