«Ризеспор» – «Газиантеп»: прогноз и ставки на матч 13 апреля 2026 с коэффициентом 1.75

12 апреля 2026 9:01
Ризеспор - Газиантеп
13 апр. 2026, понедельник 20:00 | Турция. Суперлига, 29 тур
1.75
Победа «Ризеспора»
13 апреля в рамках 29-го тура турецкой Суперлиги «Ризеспор» на своeм поле примет «Газиантеп». Хозяева находятся в хорошей форме и имеют отличную домашнюю статистику, а гости переживают кризис в обороне. «Ризеспор» дома традиционно силeн в личных встречах и выглядит фаворитом.

«Ризеспор»

Хозяева подходят к этому матчу в хорошем настроении. Команда побеждает в 3 последних домашних матчах и забивает в 7 из 9 последних игр. В атаке 1.4 гола за игру в последних 5 матчах, Валентин Михэилэ (6 голов) в приличной форме. Оборона – слабое место: 1.6 пропущенных в среднем за последние 5 игр, и «Ризеспор» пропускает в 3 последних матчах. Зато дома у хозяев отличная статистика личных встреч: 3 победы подряд над «Газиантепом» на своeм поле. Это даeт им огромное психологическое преимущество.

«Газиантеп»

Гости переживают не лучший период, особенно в обороне. Команда пропускает в 4 последних матчах и в 5 последних в целом. В атаке ещe более-менее – 1.4 гола за игру в последних 5 матчах, Мохамед Байо (12 голов) – лидер и главная надежда команды. Но оборона катастрофическая: 2.2 пропущенных в среднем за последние 5 игр! В гостях у «Ризеспора» статистика у «Газиантепа» удручающая: 3 поражения подряд. Правда, есть один позитив: они забивают в 8 из 10 последних очных матчей с хозяевами.

Факты о командах

«Ризеспор»

  • Три победы подряд дома
  • Забивает в 7 из 9 последних матчей
  • В среднем: 1.40 гола забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Валентин Михэилэ (6 голов)
  • Три победы подряд в домашних очных матчах с «Газиантепом»

«Газиантеп»

  • Пропускает в 5 последних матчах
  • Оборона катастрофическая: 2.20 пропущенных за последние 5 игр
  • В среднем: 1.40 гола забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Мохамед Байо (12 голов)
  • Забивает в 8 из 10 последних очных матчах с «Ризеспором»

Прогноз на матч «Ризеспор» – «Газиантеп»

«Ризеспор» дома – явный фаворит. Три домашние победы подряд и три победы в личных встречах над «Газиантепом» на своeм поле – это железобетонная статистика. Оборона гостей просто ужасна – 2.2 пропущенных за игру. «Ризеспор» должен забивать и побеждать. «Газиантеп» может отличиться – они забивают в 8 из 10 последних очных матчах, но вряд ли этого хватит, чтобы спастись от поражения.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Ризеспора» – коэффициент 1.75
  • Обе забьют – да

Автор: Рассказов Михаил
Турция. Суперлига Газиантеп Ризеспор
