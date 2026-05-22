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«Бавария» – «Штутгарт»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 1.55

22 мая 2026 10:59
Бавария - Штутгарт
23 мая 2026, суббота 21:00 | Германия. Кубок, Финал
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1.55
Победа «Баварии» + ТБ (2,5)
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23 мая в финале Кубка Германии сыграют «Бавария» и «Штутгарт». Матч в Берлине начнется в 21:00 (мск).

«Бавария»

Команда Венсана Компани оформила чемпионство 19 апреля как раз после победы над «Штутгартом» и сосредоточилась на кубковых турнирах. В Лиге чемпионов пройти «ПСЖ» не удалось, а вот полуфинал Кубка против «Байера» сложился удачно (2:0).

Новых проблем с составом у Компани нет – в лазарете остаются Гнабри и Дэвис.

«Штутгарт»

«Штутгарт» в последнем туре Бундеслиги отвоевал место в Лиге чемпионов (не без помощи провалившегося «Хоффенхайма») и подходит к финалу Кубка в отличном настроении. Швабы – действующие обладатели трофея, обыгравшие в прошлогоднем финале «Арминию» (4:2).

Очные встречи

  • 19.04.26 «Бавария» – «Штутгарт» – 4:2;
  • 06.12.25 «Штутгарт» – «Бавария» – 0:5;
  • 16.08.25 «Штутгарт» – «Бавария» – 1:2.

Прогноз на матч «Бавария» – «Штутгарт»

Тотальная доминация «Баварии» в Бундеслиге не проецируется на Кубок. Последний раз мюнхенцы брали трофей в 2020 году, после чего 5 лет даже не доходили до финала. Сейчас есть отличный шанс сделать золотой дубль, мюнхенцы – очевидные фавориты финала. «Штутгарт» наверняка даст бой, но отстоять трофей не сможет.

  • Прогноз – П1 + ТБ (2,5) с кф. 1.55.
  • Прогноз на точный счет – 3:1 с кф. 10.00.

1.55
Победа «Баварии» + ТБ (2,5)
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Мещеряков Денис
Германия. Кубок Штутгарт Бавария
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