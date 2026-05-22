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«Динамо-Брест» – «Арсенал» Дзержинск: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 2.07

22 мая 2026 9:00
Динамо-Брест - Арсенал
23 мая 2026, суббота 20:00 | Беларусь. Высшая лига, 9 тур
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2.07
Обе забьют – да
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23 мая в рамках 9-го тура Высшей лиги Беларуси встретятся «Динамо-Брест» и «Арсенал» Дзержинск. Хозяева занимают 7-е место с 11 очками после 8 туров. Гости располагаются на 8-й строчке с 11 очками. Ожидается конкурентный матч между равными соперниками.

«Динамо-Брест»

Брестский клуб подходит к матчу в хорошей форме: не проигрывает в 5 из 7 последних матчей. Команда забивает в 3 последних матчах подряд и в 9 последних очных встречах против «Арсенала» Дзержинск. В последних 5 играх «Динамо-Брест» забил 8 голов (1.60 в среднем) и пропустил всего 3 (0.60 в среднем). Оборона действует феноменально – менее гола за игру. В прошлом туре была зафиксирована ничья с «Днепром Могилев» (1:1). Лучший бомбардир Денис Ковалевич (3 гола в 10 матчах) – главная угроза.

«Арсенал» Дзержинск

Дзержинский клуб находится в кризисной форме: четыре матча без побед. Команда пропускает в 4 последних матчах подряд. В последних 5 играх «Арсенал» забил 8 голов (1.60 в среднем) и пропустил 9 (1.80 в среднем). Оборона – проблемное место: почти два пропущенных за игру. В прошлом туре последовало разгромное поражение от лидера «МЛ Витебск» (0:3). Лучший бомбардир Марк Мокин (4 гола в 7 матчах) – ключевая фигура в атаке.

Факты о командах:

«Динамо-Брест»

  • Занимает 7-е место, набрав 11 очков после 8 туров
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • Забивает в 3 последних матчах подряд
  • Забивает в 9 последних матчах против «Арсенала» Дзержинск
  • В среднем: 1.60 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Денис Ковалевич (3 гола в 10 матчах)

«Арсенал» Дзержинск

  • Занимает 8-е место, набрав 11 очков после 8 туров
  • Четыре матча без побед
  • Забивает в 8 из 10 последних матчей
  • Забивает в 6 последних матчах против «Динамо-Брест»
  • Пропускает в 4 последних матчах подряд
  • В среднем: 1.60 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Марк Мокин (4 гола в 7 матчах)

История личных встреч

  • Три последних очных встречи завершились вничью (1:1, 1:1, 1:1)
  • «Динамо-Брест» забивает в 9 последних матчах против «Арсенала» Дзержинск
  • «Арсенал» Дзержинск забивает в 6 последних матчах против «Динамо-Брест»

Прогноз на матч «Динамо-Брест» – «Арсенал» Дзержинск

Обе команды имеют одинаковое количество очков и примерно равный класс. «Динамо-Брест» выглядит предпочтительнее благодаря феноменальной обороне (0.60 пропущенных) и стабильной атаке (1.60). «Арсенал» Дзержинск переживает кризис: 4 матча без побед, ужасная оборона (1.80 пропущенных). Однако гости традиционно забивают «Динамо-Брест» (в 6 последних очных встречах). История личных встреч говорит о ничейных исходах (3 ничьи подряд). Учитывая, что «Арсенал» умеет забивать хозяевам, а «Динамо-Брест» надeжен в обороне, матч может закончиться с минимальным счeтом или вничью. Хозяева выглядят фаворитами, но гости способны отличиться.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – да – коэффициент 2.07
  • Тотал матча меньше 2.5

2.07
Обе забьют – да
Сделать ставку
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Автор: Миронов Николай
Беларусь. Высшая лига
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