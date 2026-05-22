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«Тобол» – «Ордабасы»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 1.78

22 мая 2026 10:00
Тобол - Ордабасы
23 мая 2026, суббота 18:00 | Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
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1.78
Обе забьют – да
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23 мая в рамках 11-го тура казахстанской Премьер-лиги встретятся «Тобол» и «Ордабасы». Хозяева занимают 14-е место (зона вылета) с 8 очками после 10 туров. Гости располагаются на 2-й строчке с 22 очками – претендуют на чемпионство. Ожидается непростой матч для фаворита.

«Тобол»

Костанайский клуб находится в кризисной ситуации: зона вылета, 8 очков после 10 туров. Однако команда имеет феноменальную статистику в личных встречах с «Ордабасы» – 4 победы подряд. «Тобол» не проигрывает в 6 последних матчах дома. В последних 5 играх команда забила 5 голов (1.00 в среднем) и пропустила 5 (1.00 в среднем). В прошлом туре последовало поражение от «Кайсара» (1:2). Лучший бомбардир Жаслан Жумашев (5 голов в 9 матчах) – главная надежда.

«Ордабасы»

Шымкентский клуб находится в фантастической форме: 18 матчей без поражений. Команда забивает в 13 из 15 последних матчей. Оборона – лучшая в лиге: 1 пропущенный гол за последние 5 матчей (0.20 в среднем). В последних 5 играх «Ордабасы» забил 8 голов (1.60 в среднем) и пропустил 1 (0.20 в среднем). В прошлом туре была одержана победа над «Жетысу» (2:1). Лучший бомбардир команды (данные не предоставлены) – ключевая фигура.

Факты о командах:

«Тобол»

  • Занимает 14-е место (зона вылета), набрав 8 очков после 10 туров
  • Побеждает в 4 последних очных матчах против «Ордабасы»
  • Не проигрывает в 6 последних матчах дома
  • Забивает в 4 последних матчах против «Ордабасы»
  • Забивает в 3 последних матчах подряд
  • Пропускает в 7 из 9 последних матчей
  • В среднем: 1.00 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Жаслан Жумашев (5 голов в 9 матчах)

«Ордабасы»

  • Занимает 2-е место, набрав 22 очка после 10 туров
  • 18 матчей без поражений
  • Забивает в 13 из 15 последних матчей
  • В среднем: 1.60 забито, 0.20 пропущено (последние 5 игр)

История личных встреч

  • «Тобол» побеждает в 4 последних очных матчах против «Ордабасы»
  • «Тобол» забивает в 4 последних матчах против этого соперника
  • В 4 последних очных встречах «Тобол» одержал 4 победы

Прогноз на матч «Тобол» – «Ордабасы»

Перед нами классическое противостояние формы и истории. «Ордабасы» – абсолютный доминатор сезона: 18 матчей без поражений, феноменальная оборона (0.20 пропущенных за последние 5 игр). «Тобол» – аутсайдер, который находится в зоне вылета. Однако «Тобол» имеет невероятное психологическое преимущество: 4 победы подряд в очных встречах с «Ордабасы». Более того, дома «Тобол» не проигрывает 6 матчей подряд. Учитывая, что «Ордабасы» – явный фаворит по форме и турнирному положению, но «Тобол» является для них неудобнейшим соперником, матч может преподнести сюрприз. Гости должны побеждать, но с учeтом истории хозяев, гол «Тобола» выглядит вероятным.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.78
  • Ордабасы не проиграет (X2)

1.78
Обе забьют – да
Сделать ставку
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Автор: Бестужев Павел
Казахстан. Премьер-лига Ордабасы Тобол
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