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«Лацио» – «Пиза»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 1.7

23 мая 2026 9:54
Лацио - Пиза
23 мая 2026, суббота 21:45 | Италия. Серия А, 38 тур
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1.70
Победа «Лацио»
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23 мая в рамках 38-го тура итальянской Серии А встретятся «Лацио» и «Пиза». Хозяева занимают 9-е место с 51 очком – середняк, который провалил концовку. Гости – последние, 20-е место с 18 очками, уже давно вылетели. Ожидается, что «Лацио» прервeт свою чeрную серию.

«Лацио»

«Бьянкочелести» в ужасной форме – 3 поражения подряд. Оборона просто катастрофа: 11 пропущенных за последние 5 матчей (2.20 в среднем). Проигрыш «Роме» (0:2) в дерби – последний гвоздь в гроб сезона. Тейяни Нослин (5 голов) – лучший бомбардир, но это очень скромный показатель для клуба уровня «Лацио».

Позитив только один: «Лацио» забивает в 3 последних матчах, пусть и по одному голу. Дома они обязаны обыгрывать последнюю команду лиги, даже при такой ужасной форме. Тем более что в очной встрече в первом круге была ничья 0:0 – сейчас «Лацио» нужно реабилитироваться перед своими болельщиками.

«Пиза»

«Пиза» – абсолютный аутсайдер. 20-е место, 18 очков, 8 поражений подряд. Команда уже вылетела и дышит на ладан. Оборона – решето: 13 матчей подряд с пропущенными голами! 11 пропущенных за последние 5 игр (2.20 в среднем). Атака не работает: 2 гола за 5 матчей (0.40 в среднем).

В первом круге «Пиза» сенсационно увезла ничью с «Лацио» (0:0), но сейчас у гостей нет ни сил, ни мотивации. Последние туры они просто доигрывают сезон. Вряд ли «Пиза» сможет что-то противопоставить даже такому нестабильному «Лацио».

Факты о командах:

«Лацио»

  • Занимает 9-е место, 51 очко – середняк
  • Три поражения подряд – ужасная концовка
  • Забивает в 3 последних матчах
  • Пропускает в 6 последних матчах подряд
  • В среднем: 1.00 забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Тейяни Нослин (5 голов)

«Пиза»

  • Занимает 20-е место (последнее), 18 очков – вылетели
  • Восемь поражений подряд
  • Пропускает в 13 последних матчах подряд
  • В среднем: 0.40 забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Стефано Морео (6 голов)

История личных встреч

  • Единственная встреча в сезоне завершилась ничьей 0:0

Прогноз на матч «Лацио» – «Пиза»

Это матч «кто меньше провалил сезон». «Лацио» после дерби и разгромов от «Интера» (0:3) выглядит потерянным. Но даже в таком состоянии римляне остаются фаворитами против последней команды лиги.

«Пиза» уже не существует – 8 поражений подряд, 13 матчей с пропущенными. Атака умерла, оборона в руинах. Гостям просто нечем зацепиться.

«Лацио» дома обязан побеждать. Да, форма ужасная, но класс должен сказаться. Скорее всего, хозяева забьют минимум два и спокойно доведут матч до победы. «Пиза» вряд ли сможет ответить – слишком слаба даже против этого «Лацио».

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Лацио» – коэффициент 1.7
  • Индивидуальный тотал «Лацио» больше 1.5

1.70
Победа «Лацио»
Сделать ставку
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Автор: Гроховский Сергей
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