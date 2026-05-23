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«Болонья» – «Интер»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 1.95

23 мая 2026 9:01
Болонья - Интер
23 мая 2026, суббота 19:00 | Италия. Серия А, 38 тур
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1.95
Победа «Интера»
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23 мая в рамках 30-го тура итальянской Серии А встретятся «Болонья» и «Интер». Хозяева занимают 8-е место с 55 очками – борются за место в еврокубках. Гости – чемпионы, 1-е место с 86 очками, уже давно оформили титул. Но «Интер» захочет закончить сезон красиво.

«Болонья»

«Россоблу» проводят отличный отрезок – 3 матча без поражений, включая победы над «Наполи» (3:2) и «Аталантой» (1:0). Забили всего 4 гола за последние 5 игр, но это не помешало обыгрывать грандов. Риккардо Орсолини (14 голов) – главная звезда.

Дома против «Интера» «Болонья» чувствует себя уверенно: забивает в 4 последних очных встречах подряд. В прошлом сезоне они вообще обыграли «Интер» (1:0) на своeм поле. То есть психологически хозяева готовы – чемпиона не боятся.

Правда, и сами пропускают регулярно – 1.20 гола за игру. Оборона не железная, но против мотивированного «Интера» это может стать проблемой.

«Интер»

«Нерадзурри» завершают сезон на мажорной ноте – 11 матчей без поражений. Лучшая атака лиги (86 голов), лучшая оборона (+54), больше всех побед (27). Даже в последних играх, когда титул уже был в кармане, «Интер» не сбавлял: 10 голов за 5 матчей, всего 3 пропущенных.

Лаутаро Мартинес (24 гола) – настоящий бомбардир. Команда забивает в 11 последних матчах подряд, а в гостях против «Болоньи» тоже стабильно огорчает хозяев – в 6 из 8 последних встреч.

Единственный минус – в последнем туре сыграли вничью с «Вероной» (1:1), но это уже было после празднования титула. Сейчас чемпион захочет уйти на каникулы с победой.

Факты о командах:

«Болонья»

  • Занимает 8-е место, 55 очков – борьба за еврокубки
  • Три матча без поражений
  • Забивает в 4 последних очных встречах с «Интером» дома
  • В среднем: 0.80 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Риккардо Орсолини (14 голов)

«Интер»

  • Занимает 1-е место (чемпион), 86 очков
  • 11 матчей без поражений
  • Больше всех побед (27), голов (86), лучшая разница (+54)
  • Забивает в 11 последних матчах подряд
  • В среднем: 2.00 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Лаутаро Мартинес (24 гола)

История личных встреч

  • «Болонья» забивает в 4 последних домашних матчах против «Интера»
  • «Интер» забивает в 6 из 8 последних матчей против «Болоньи»
  • В прошлом сезоне «Болонья» выиграла дома 1:0

Прогноз на матч «Болонья» – «Интер»

«Болонья» – опасный соперник для чемпиона. Победы над «Наполи» и «Аталантой» доказывают, что команда умеет настраиваться на топ-клубов. Дома «россоблу» стабильно забивают «Интеру» – 4 встречи подряд. Это не случайность.

Однако «Интер» – машина. Лучшая атака лиги, лучшая оборона, 11 матчей без поражений. Даже без турнирной мотивации класс чемпиона слишком высок. Лаутаро Мартинес в порядке, команда забивает в 11 матчах подряд.

Скорее всего, «Интер» добьeтся своего. Но «Болонья» на своeм поле способна отличиться – уж слишком уверенно она выглядит против грандов в последних турах. Самый логичный исход – победа чемпиона с голами от обеих сторон.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Интер» – коэффициент 1.95
  • Обе забьют – да

1.95
Победа «Интера»
Сделать ставку
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Автор: Бестужев Павел
Италия. Серия А Интер Болонья
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