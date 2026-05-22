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«Торпедо-БелАЗ» – «Минск»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 1.88

22 мая 2026 9:36
Торпедо-БелАЗ - Минск
23 мая 2026, суббота 18:00 | Беларусь. Высшая лига, 9 тур
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1.88
Обе забьют – да
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23 мая в рамках 9-го тура Высшей лиги Беларуси встретятся «Торпедо-БелАЗ» и «Минск». Хозяева занимают 9-е место с 10 очками после 8 туров. Гости располагаются на 3-й строчке с 16 очками. Ожидается результативный матч между двумя атакующими командами.

«Торпедо-БелАЗ»

Жодинский клуб подходит к матчу в хорошей форме: пять матчей без поражений. Команда забивает в 5 последних матчах подряд. В последних 5 играх «Торпедо-БелАЗ» забил 8 голов (1.60 в среднем) и пропустил 7 (1.40 в среднем). Атака работает стабильно, но оборона не без проблем – пропускает в 5 из 7 последних матчей. В прошлом туре была зафиксирована ничья с «Витебском» (1:1). Лучший бомбардир Артем Быков (3 гола в 7 матчах) – главная угроза.

«Минск»

Минчане находятся в отличной форме: четыре победы подряд. Команда забивает в 4 последних матчах подряд. В последних 5 играх «Минск» забил 12 голов (2.40 в среднем) и пропустил 6 (1.20 в среднем). Атака – одна из самых мощных в лиге. В прошлом туре была одержана разгромная победа над «Белшиной» (5:1). Лучший бомбардир Владислав Яцкевич (2 гола в 5 матчах) – не самая внушительная статистика, но команда забивает коллективно.

Факты о командах:

«Торпедо-БелАЗ»

  • Занимает 9-е место, набрав 10 очков после 8 туров
  • Пять матчей без поражений
  • Забивает в 5 последних матчах подряд
  • В среднем: 1.60 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Артем Быков (3 гола в 7 матчах)

«Минск»

  • Занимает 3-е место, набрав 16 очков после 8 туров
  • Четыре победы подряд
  • Забивает в 4 последних матчах подряд
  • Пропускает в 3 последних матчах подряд
  • В среднем: 2.40 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Владислав Яцкевич (2 гола в 5 матчах)

История личных встреч

  • «Торпедо-БелАЗ» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей против «Минска»
  • «Торпедо-БелАЗ» забивает в 5 из 7 последних матчей против этого соперника
  • В текущем сезоне «Минск» выиграл дома 1:0

Прогноз на матч «Торпедо-БелАЗ» – «Минск»

Обе команды демонстрируют атакующий футбол. «Минск» – в фантастической форме: 4 победы подряд, 2.40 гола за игру. «Торпедо-БелАЗ» не проигрывает 5 матчей и стабильно забивает (1.60). Обе команды регулярно пропускают: хозяева – 1.40, гости – 1.20. В личных встречах «Торпедо-БелАЗ» исторически удобен «Минску» (5 из 7 матчей без поражений). Учитывая атакующий потенциал обеих сторон и проблемы в обороне, матч должен получиться результативным с голами от обеих команд. «Минск» выглядит предпочтительнее из-за формы, но хозяева способны забить.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.88
  • Тотал матча больше 2.5

1.88
Обе забьют – да
Сделать ставку
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Автор: Мещеряков Денис
Беларусь. Высшая лига Минск Торпедо-БелАЗ
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