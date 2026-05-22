23 мая в рамках 11-го тура казахстанской Премьер-лиги встретятся «Актобе» и «Кызыл-Жар». Хозяева занимают 7-е место с 14 очками после 10 туров. Гости располагаются на 11-й строчке с 11 очками. Ожидается победа хозяев, которые имеют историческое преимущество.
«Актобе»
Актюбинский клуб подходит к матчу в хорошей форме: не проигрывает в 5 из 7 последних матчей дома. Команда забивает в 3 последних матчах подряд. В последних 5 играх «Актобе» забил 7 голов (1.40 в среднем) и пропустил 5 (1.00 в среднем). Атака работает стабильно, оборона – средне. В прошлом туре была зафиксирована ничья с «Атырау» (1:1). Лучший бомбардир Артур Шушеначев (5 голов в 14 матчах) – главная угроза.
«Кызыл-Жар»
Петропавловский клуб находится в глубоком кризисе: четыре поражения подряд. Команда пропускает в 4 последних матчах подряд и в 6 последних матчах во всех турнирах. В последних 5 играх «Кызыл-Жар» забил 4 гола (0.80 в среднем) и пропустил 8 (1.60 в среднем). Оборона – проблемное место: почти два пропущенных за игру. В прошлом туре последовало поражение от «Алтая» (1:2). Лучший бомбардир Этьен Бегре (4 гола в 12 матчах) – главная надежда.
Факты о командах:
«Актобе»
- Занимает 7-е место, набрав 14 очков после 10 туров
- Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей дома
- Не проигрывает в 5 последних матчах против «Кызыл-Жара»
- Забивает в 4 последних матчах против «Кызыл-Жара»
- Забивает в 3 последних матчах подряд
- В среднем: 1.40 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
- Лучший бомбардир: Артур Шушеначев (5 голов в 14 матчах)
«Кызыл-Жар»
- Занимает 11-е место, набрав 11 очков после 10 туров
- Четыре поражения подряд
- Пропускает в 4 последних матчах подряд
- Пропускает в 6 последних матчах (все турниры)
- В среднем: 0.80 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
- Лучший бомбардир: Этьен Бегре (4 гола в 12 матчах)
История личных встреч
- «Актобе» не проигрывает в 5 последних матчах против «Кызыл-Жара»
- «Актобе» забивает в 4 последних матчах против этого соперника
- В 3 из 4 последних очных встреч побеждал «Актобе»
Прогноз на матч «Актобе» – «Кызыл-Жар»
«Актобе» имеет историческое преимущество над «Кызыл-Жаром» (5 матчей без поражений) и стабильно забивает этому сопернику (4 матча подряд). Хозяева дома играют уверенно (5 из 7 матчей без поражений). «Кызыл-Жар» в ужасной форме: 4 поражения подряд, ужасная оборона (1.60 пропущенных). Гости пропускают в 6 матчах подряд, что даeт «Актобе» отличные шансы на голы. Учитывая всe это, хозяева должны побеждать, а их атака способна реализовать свои моменты против слабой обороны гостей.
Рекомендованные ставки:
- Победа «Актобе» – коэффициент 1.78
- Тотал матча больше 2.5