23 мая в рамках 11-го тура казахстанской Премьер-лиги встретятся «Актобе» и «Кызыл-Жар». Хозяева занимают 7-е место с 14 очками после 10 туров. Гости располагаются на 11-й строчке с 11 очками. Ожидается победа хозяев, которые имеют историческое преимущество.

«Актобе»

Актюбинский клуб подходит к матчу в хорошей форме: не проигрывает в 5 из 7 последних матчей дома. Команда забивает в 3 последних матчах подряд. В последних 5 играх «Актобе» забил 7 голов (1.40 в среднем) и пропустил 5 (1.00 в среднем). Атака работает стабильно, оборона – средне. В прошлом туре была зафиксирована ничья с «Атырау» (1:1). Лучший бомбардир Артур Шушеначев (5 голов в 14 матчах) – главная угроза.

«Кызыл-Жар»

Петропавловский клуб находится в глубоком кризисе: четыре поражения подряд. Команда пропускает в 4 последних матчах подряд и в 6 последних матчах во всех турнирах. В последних 5 играх «Кызыл-Жар» забил 4 гола (0.80 в среднем) и пропустил 8 (1.60 в среднем). Оборона – проблемное место: почти два пропущенных за игру. В прошлом туре последовало поражение от «Алтая» (1:2). Лучший бомбардир Этьен Бегре (4 гола в 12 матчах) – главная надежда.

Факты о командах:

«Актобе»

Занимает 7-е место, набрав 14 очков после 10 туров

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей дома

Не проигрывает в 5 последних матчах против «Кызыл-Жара»

Забивает в 4 последних матчах против «Кызыл-Жара»

Забивает в 3 последних матчах подряд

В среднем: 1.40 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Лучший бомбардир: Артур Шушеначев (5 голов в 14 матчах)

«Кызыл-Жар»

Занимает 11-е место, набрав 11 очков после 10 туров

Четыре поражения подряд

Пропускает в 4 последних матчах подряд

Пропускает в 6 последних матчах (все турниры)

В среднем: 0.80 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)

Лучший бомбардир: Этьен Бегре (4 гола в 12 матчах)

История личных встреч

«Актобе» не проигрывает в 5 последних матчах против «Кызыл-Жара»

«Актобе» забивает в 4 последних матчах против этого соперника

В 3 из 4 последних очных встреч побеждал «Актобе»

Прогноз на матч «Актобе» – «Кызыл-Жар»

«Актобе» имеет историческое преимущество над «Кызыл-Жаром» (5 матчей без поражений) и стабильно забивает этому сопернику (4 матча подряд). Хозяева дома играют уверенно (5 из 7 матчей без поражений). «Кызыл-Жар» в ужасной форме: 4 поражения подряд, ужасная оборона (1.60 пропущенных). Гости пропускают в 6 матчах подряд, что даeт «Актобе» отличные шансы на голы. Учитывая всe это, хозяева должны побеждать, а их атака способна реализовать свои моменты против слабой обороны гостей.

Рекомендованные ставки: