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«Актобе» – «Кызыл-Жар»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 1.78

22 мая 2026 10:31
Актобе - Кызыл-Жар
23 мая 2026, суббота 17:00 | Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
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1.78
Победа «Актобе»
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23 мая в рамках 11-го тура казахстанской Премьер-лиги встретятся «Актобе» и «Кызыл-Жар». Хозяева занимают 7-е место с 14 очками после 10 туров. Гости располагаются на 11-й строчке с 11 очками. Ожидается победа хозяев, которые имеют историческое преимущество.

«Актобе»

Актюбинский клуб подходит к матчу в хорошей форме: не проигрывает в 5 из 7 последних матчей дома. Команда забивает в 3 последних матчах подряд. В последних 5 играх «Актобе» забил 7 голов (1.40 в среднем) и пропустил 5 (1.00 в среднем). Атака работает стабильно, оборона – средне. В прошлом туре была зафиксирована ничья с «Атырау» (1:1). Лучший бомбардир Артур Шушеначев (5 голов в 14 матчах) – главная угроза.

«Кызыл-Жар»

Петропавловский клуб находится в глубоком кризисе: четыре поражения подряд. Команда пропускает в 4 последних матчах подряд и в 6 последних матчах во всех турнирах. В последних 5 играх «Кызыл-Жар» забил 4 гола (0.80 в среднем) и пропустил 8 (1.60 в среднем). Оборона – проблемное место: почти два пропущенных за игру. В прошлом туре последовало поражение от «Алтая» (1:2). Лучший бомбардир Этьен Бегре (4 гола в 12 матчах) – главная надежда.

Факты о командах:

«Актобе»

  • Занимает 7-е место, набрав 14 очков после 10 туров
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей дома
  • Не проигрывает в 5 последних матчах против «Кызыл-Жара»
  • Забивает в 4 последних матчах против «Кызыл-Жара»
  • Забивает в 3 последних матчах подряд
  • В среднем: 1.40 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Артур Шушеначев (5 голов в 14 матчах)

«Кызыл-Жар»

  • Занимает 11-е место, набрав 11 очков после 10 туров
  • Четыре поражения подряд
  • Пропускает в 4 последних матчах подряд
  • Пропускает в 6 последних матчах (все турниры)
  • В среднем: 0.80 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Этьен Бегре (4 гола в 12 матчах)

История личных встреч

  • «Актобе» не проигрывает в 5 последних матчах против «Кызыл-Жара»
  • «Актобе» забивает в 4 последних матчах против этого соперника
  • В 3 из 4 последних очных встреч побеждал «Актобе»

Прогноз на матч «Актобе» – «Кызыл-Жар»

«Актобе» имеет историческое преимущество над «Кызыл-Жаром» (5 матчей без поражений) и стабильно забивает этому сопернику (4 матча подряд). Хозяева дома играют уверенно (5 из 7 матчей без поражений). «Кызыл-Жар» в ужасной форме: 4 поражения подряд, ужасная оборона (1.60 пропущенных). Гости пропускают в 6 матчах подряд, что даeт «Актобе» отличные шансы на голы. Учитывая всe это, хозяева должны побеждать, а их атака способна реализовать свои моменты против слабой обороны гостей.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Актобе» – коэффициент 1.78
  • Тотал матча больше 2.5

1.78
Победа «Актобе»
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Воронцов Егор
Казахстан. Премьер-лига Кызыл-Жар Актобе
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