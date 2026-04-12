«Манчестер Юнайтед» – «Лидс»: прогноз и ставки на матч 13 апреля 2026 с коэффициентом 1.6

12 апреля 2026 9:23
Манчестер Юнайтед - Лидс
13 апр. 2026, понедельник 22:00 | Англия. Премьер-лига, 32 тур
13 апреля в рамках 32-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» примет «Лидс». Хозяева уверенно идут в тройке лидеров и штампуют голы в каждом матче, а гости застряли в нижней части таблицы и никак не могут выиграть. «Юнайтед» имеет феноменальную статистику личных встреч и просто обязан брать три очка.

«Манчестер Юнайтед»

«Красные дьяволы» выдают стабильный сезон и сейчас занимают 3-е место – это прямая путeвка в Лигу чемпионов. Команда забивает в 20 последних матчах подряд – это фантастическая серия! Бриан Мбемо (10 голов) находится в отличной форме и готов терзать оборону «Лидса». В атаке у «Юнайтед» порядок: 1.8 гола за игру в последних 5 матчах. Проблема лишь в обороне – 1.2 пропущенных в среднем за последние 5 игр, и команда пропускает в 4 последних матчах. Но дома, против принципиального соперника, эта проблема вряд ли станет фатальной. Главный козырь хозяев – личные встречи: 11 матчей подряд без поражений «Лидсу»! Это просто проклятие для гостей.

«Лидс»

«Павлины» переживают не лучший период. Команда не может выиграть в 6 последних матчах и находится в опасной близости от зоны вылета. В атаке ещe более-менее – 1 гол за игру в последних 5 матчах, Доминик Калверт-Льюин (11 голов) пытается тащить команду. Оборона выглядит прилично – 0.6 пропущенных в среднем за последние 5 игр. В гостях «Лидс» не проигрывает в 7 последних матчах, но «Олд Траффорд» – это особое место. В личных встречах с «Юнайтед» у гостей полный кошмар: 11 матчей без побед. Эта серия давит психологически.

Факты о командах

«Манчестер Юнайтед»

  • Борется за Лигу чемпионов (3-е место)
  • Забивает в 20 последних матчах – феноменальная серия
  • В среднем: 1.80 гола забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Бриан Мбемо (10 голов)
  • Одиннадцать матчей без поражений в личных встречах с «Лидсом»

«Лидс»

  • Не может выиграть в 6 последних матчах
  • В среднем: 1.00 гола забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает в 7 последних гостевых матчах
  • Лучший бомбардир: Доминик Калверт-Льюин (11 голов)
  • Одиннадцать матчей без побед в личных встречах с «Юнайтед»

Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Лидс»

«Манчестер Юнайтед» на своeм поле против «Лидса» – это практически гарантированный результат. Одиннадцать матчей без поражений в личных встречах и 20 матчей с забитыми голами – это железобетонная статистика. «Лидс» не выигрывает 6 матчей, и вряд ли они прервут эту серию на «Олд Траффорд». «Юнайтед» будет забивать – они забивают всегда. Вопрос лишь в том, сможет ли «Лидс» ответить. С их обороной (0.6 пропущенных) это возможно, но вряд ли это спасeт гостей от поражения.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Манчестер Юнайтед» – коэффициент 1.6
  • Обе забьют – да

Автор: Гроховский Сергей
Другие прогнозы
14.04.2026
17:45
1.85
Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
Шабаб Аль-Ахли - Трактор
Победа «Шабаб Аль-Ахли»
14.04.2026
21:00
1.65
Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
Аль-Вахда - Аль-Иттихад
Обе забьют – да
14.04.2026
21:00
1.55
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
Аль-Кадисия - Аль-Шабаб
Обе забьют – да
14.04.2026
22:00
1.80
Лига чемпионов, 1/4 финала
Атлетико - Барселона
Победа «Барселоны»
14.04.2026
22:00
1.58
Лига чемпионов, 1/4 финала
Ливерпуль - ПСЖ
«ПСЖ» не проиграет (X2) 
