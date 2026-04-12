«Аль-Садд» – «Аль-Хиляль»: прогноз и ставки на матч 13 апреля 2026 с коэффициентом 1.62

12 апреля 2026 9:24
Аль-Хиляль - Аль-Садд
13 апр. 2026, понедельник 21:00 | Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
1.62
Обе забьют – да
13 апреля в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов Азии катарский «Аль-Садд» на своeм поле примет саудовского гранда «Аль-Хиляль». Гости находятся в фантастической форме, не проигрывают 29 матчей подряд и являются абсолютным фаворитом, а хозяева умеют забивать, но их оборона оставляет желать лучшего.

«Аль-Садд»

Катарцы умеют забивать – это их главный козырь. Команда забивает в 23 последних матчах подряд, а в последних 5 играх имеет 2 гола за игру. Но проблема в обороне: 2 пропущенных гола в среднем за последние 5 матчей, и «Аль-Садд» пропускает в 8 последних играх. Дома в Лиге чемпионов команда не проигрывает в 8 из 10 последних матчей, но «Аль-Хиляль» – это совсем другой уровень. В личных встречах с гостями хозяева забивают в 6 последних матчах, но побеждают редко. Чтобы пройти дальше, им нужно будет показать чудо.

«Аль-Хиляль»

Эр-риядцы просто уничтожают всех на своeм пути. Двадцать девять матчей без поражений – это космическая серия! В атаке у гостей полный порядок: 2.8 гола за игру в последних 5 матчах, а забивают они в 10 последних играх подряд. Маркос Леонардо (20 голов в чемпионате) – настоящая машина, которая рвeт любую оборону. Оборона тоже выглядит надeжно – 0.6 пропущенных в среднем за последние 5 игр. В гостях «Аль-Хиляль» чувствует себя уверенно, а в личных встречах с «Аль-Саддом» они не проигрывают в 5 из 6 последних матчей. В Лиге чемпионов команда не проигрывает 5 матчей подряд – всe идeт к очередной победе.

Факты о командах

«Аль-Садд»

  • Забивает в 23 последних матчах – впечатляющая серия
  • Оборона – слабое место: 2.00 пропущенных за последние 5 игр
  • В среднем: 2.00 гола забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 6 последних очных матчах с «Аль-Хилялем»
  • Пропускает в 8 последних матчах

«Аль-Хиляль»

  • Двадцать девять матчей без поражений – феноменальная серия
  • В атаке мощь: 2.80 гола за последние 5 игр
  • Забивает в 10 последних матчах
  • В среднем: 2.80 гола забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Маркос Леонардо (20 голов)
  • Не проигрывает в 5 из 6 последних очных матчей с «Аль-Саддом»

Прогноз на матч «Аль-Садд» – «Аль-Хиляль»

«Аль-Хиляль» – это машина, которая не знает поражений уже 29 матчей. Даже на выезде против «Аль-Садда» они должны брать уверенную победу. Да, катарцы забивают всегда – их голевая серия (23 матча) впечатляет. Но их оборона настолько дырявая (2 пропущенных за игру), что «Аль-Хиляль» с их атакой просто обязан забивать много. Скорее всего, гости оформят победу, а хозяева смогут забить гол престижа.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.62

Автор: Орлов Максим
