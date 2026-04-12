13 апреля в рамках 23-го тура украинской Премьер-лиги черкасский ЛНЗ на своeм поле примет донецкий «Шахтер». Это центральный матч тура – встреча первого и второго места в турнирной таблице. Обе команды находятся в фантастической форме, штампуют победы и забивают пачками. Нас ждeт зрелищное противостояние двух грандов.

ЛНЗ

Черкасцы выдают феноменальный сезон и уверенно возглавляют турнирную таблицу. Команда побеждает в 4 последних матчах и в 5 последних в целом. ЛНЗ имеет больше всех побед в лиге – 16. В атаке порядок: 2.4 гола за игру в последних 5 матчах, а забивают они в 11 последних матчах подряд. Оборона выглядит просто фантастически – 0.2 пропущенных гола в среднем за последние 5 игр! Лучший бомбардир – (данных нет), но команда забивает за счeт командных действий. В личных встречах с «Шахтером» черкасцы забивают в 4 последних матчах, что даeт им уверенность.

«Шахтер»

Горняки не отстают от лидера и идут на втором месте, имея столько же очков (50). Команда побеждает в 6 последних матчах и не проигрывает в 9 из 11 последних. «Шахтер» имеет лучшую атаку в лиге (51 гол) и лучшую разницу мячей (+39). В последних 5 играх дончане забивают 2.2 гола в среднем и пропускают 0.6. Оборона тоже впечатляет: 7 матчей подряд без пропущенных голов в чемпионате! Кауан Элиаз (10 голов) – лидер атаки и главная угроза для любой обороны. В личных встречах с ЛНЗ «Шахтер» забивает в 5 из 6 последних матчей.

Факты о командах

ЛНЗ

«Шахтер»

Прогноз на матч ЛНЗ – «Шахтер»

Главное противостояние тура. ЛНЗ и «Шахтер» – две лучшие команды лиги, которые находятся в отличной форме. Обе имеют мощную атаку и фантастическую оборону. ЛНЗ дома будет стараться удержать первое место, а «Шахтер» захочет его сместить. В личных встречах команды регулярно забивают друг другу. Скорее всего, нас ждeт упорная борьба, в которой обе команды сумеют отличиться. Ничья – самый вероятный исход, так как обе команды слишком хороши, чтобы проигрывать.

