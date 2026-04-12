Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«ЛНЗ» – «Шахтер»: прогноз и ставки на матч 13 апреля 2026 с коэффициентом 3.35

12 апреля 2026 9:15
ЛНЗ - Шахтер
13 апр. 2026, понедельник 13:00 | Украина. Премьер-лига, 23 тур
Перейти в онлайн матча
3.35
Ничья
Сделать ставку

13 апреля в рамках 23-го тура украинской Премьер-лиги черкасский ЛНЗ на своeм поле примет донецкий «Шахтер». Это центральный матч тура – встреча первого и второго места в турнирной таблице. Обе команды находятся в фантастической форме, штампуют победы и забивают пачками. Нас ждeт зрелищное противостояние двух грандов.

ЛНЗ

Черкасцы выдают феноменальный сезон и уверенно возглавляют турнирную таблицу. Команда побеждает в 4 последних матчах и в 5 последних в целом. ЛНЗ имеет больше всех побед в лиге – 16. В атаке порядок: 2.4 гола за игру в последних 5 матчах, а забивают они в 11 последних матчах подряд. Оборона выглядит просто фантастически – 0.2 пропущенных гола в среднем за последние 5 игр! Лучший бомбардир – (данных нет), но команда забивает за счeт командных действий. В личных встречах с «Шахтером» черкасцы забивают в 4 последних матчах, что даeт им уверенность.

«Шахтер»

Горняки не отстают от лидера и идут на втором месте, имея столько же очков (50). Команда побеждает в 6 последних матчах и не проигрывает в 9 из 11 последних. «Шахтер» имеет лучшую атаку в лиге (51 гол) и лучшую разницу мячей (+39). В последних 5 играх дончане забивают 2.2 гола в среднем и пропускают 0.6. Оборона тоже впечатляет: 7 матчей подряд без пропущенных голов в чемпионате! Кауан Элиаз (10 голов) – лидер атаки и главная угроза для любой обороны. В личных встречах с ЛНЗ «Шахтер» забивает в 5 из 6 последних матчей.

Факты о командах

ЛНЗ

  • Лидер чемпионата (1-е место)
  • Пять побед подряд
  • Оборона феноменальна: 0.20 пропущенных за последние 5 игр
  • В среднем: 2.40 гола забито, 0.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 4 последних очных матчах с «Шахтером»

«Шахтер»

  • Второе место, лучшая атака в лиге (51 гол)
  • Шесть побед подряд
  • Семь матчей без пропущенных голов в чемпионате
  • В среднем: 2.20 гола забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 5 из 6 последних очных матчей с ЛНЗ

Прогноз на матч ЛНЗ – «Шахтер»

Главное противостояние тура. ЛНЗ и «Шахтер» – две лучшие команды лиги, которые находятся в отличной форме. Обе имеют мощную атаку и фантастическую оборону. ЛНЗ дома будет стараться удержать первое место, а «Шахтер» захочет его сместить. В личных встречах команды регулярно забивают друг другу. Скорее всего, нас ждeт упорная борьба, в которой обе команды сумеют отличиться. Ничья – самый вероятный исход, так как обе команды слишком хороши, чтобы проигрывать.

Рекомендованные ставки

  • Ничья – коэффициент 3.35
  • Обе забьют – да

3.35
Ничья
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Украина. Премьер-лига Шахтер ЛНЗ
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 