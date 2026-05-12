13 мая состоится матч 28-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Кудровка» примет львовский «Рух». Это битва аутсайдеров за выживание. Обе команды находятся в глубочайшем кризисе и не побеждают на протяжении многих туров. Встреча обещает быть нервной, закрытой и, вероятно, решит судьбу обоих клубов в борьбе за сохранение прописки в элите.

«Кудровка»

Команда из Черниговской области переживает затяжную чeрную полосу. Безвыигрышная серия в чемпионате достигла 9 матчей, и в 8 последних встречах команда неизменно пропускает. В последних 5 турах «Кудровка» забила всего 3 мяча (0,60 в среднем) и пропустила 8 (1,60). Андрей Сторчеус с 8 голами в 25 матчах остаeтся единственной надеждой в атаке, но поддержки от партнeров катастрофически не хватает. После поражений от «Колоса» (0:1), «Шахтера» (1:3), «Металлиста 1925» (0:1) и «Кривбасса» (1:2), а также ничьей с «Оболонью» (1:1) команда находится на грани вылета. «Кудровка» проиграла «Руху» в последней очной встрече (2:4), что добавляет психологического груза.

«Рух»

Львовяне находятся в ещe более удручающем положении. Безвыигрышная серия в чемпионате достигла 11 матчей, и команда пропускает в 20 из 22 последних встреч. В последних 5 турах «Рух» забил всего 2 мяча (0,40 в среднем) и пропустил 9 (1,80). Виталий Роман с 3 голами в 18 матчах не может вытянуть атаку в одиночку. После нулевой ничьей с «Вересом», поражений от «Зари» (1:2), «Карпат» (0:3) и «Кривбасса» (0:3), а также ничьей с «Колосом» (1:1) команда замыкает таблицу и находится в шаге от катастрофы. «Рух» не побеждает на протяжении 13 последних матчей во всех турнирах – это антирекорд сезона.

Факты о командах:

«Кудровка»

Без побед в 9 последних матчах

Пропускает в 8 последних турах

Забивает в среднем 0,60 мяча за игру (последние 5 встреч)

Проиграла «Руху» в последней очной встрече (2:4)

«Рух»

Без побед в 11 последних матчах чемпионата

Пропускает в 20 из 22 последних встреч

Забивает в среднем 0,40 мяча за игру (последние 5 встреч)

Не побеждает 13 матчей подряд во всех турнирах

Прогноз на матч «Кудровка» – «Рух»

Битва двух команд, которые разучились побеждать. «Кудровка» не выигрывает 9 туров, «Рух» – 11. Обе забивают крайне мало и пропускают почти в каждом матче. В таких матчах часто решает один гол или вовсе фиксируется нулевая ничья. Учитывая, что обе команды отчаянно борются за выживание и будут играть с оглядкой на свои ворота, наиболее вероятным сценарием видится низовая ничья или минимальная победа одной из сторон.

Рекомендованные ставки: