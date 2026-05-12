Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Кудровка» – «Рух»: прогноз и ставки на матч 13 мая 2026 с коэффициентом 2.07

12 мая 2026 8:50
Кудровка - Рух
14 мая 2026, четверг 13:00 | Украина. Премьер-лига, 28 тур
Перейти в онлайн матча
2.07
Тотал меньше 2
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости

13 мая состоится матч 28-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Кудровка» примет львовский «Рух». Это битва аутсайдеров за выживание. Обе команды находятся в глубочайшем кризисе и не побеждают на протяжении многих туров. Встреча обещает быть нервной, закрытой и, вероятно, решит судьбу обоих клубов в борьбе за сохранение прописки в элите.

«Кудровка»

Команда из Черниговской области переживает затяжную чeрную полосу. Безвыигрышная серия в чемпионате достигла 9 матчей, и в 8 последних встречах команда неизменно пропускает. В последних 5 турах «Кудровка» забила всего 3 мяча (0,60 в среднем) и пропустила 8 (1,60). Андрей Сторчеус с 8 голами в 25 матчах остаeтся единственной надеждой в атаке, но поддержки от партнeров катастрофически не хватает. После поражений от «Колоса» (0:1), «Шахтера» (1:3), «Металлиста 1925» (0:1) и «Кривбасса» (1:2), а также ничьей с «Оболонью» (1:1) команда находится на грани вылета. «Кудровка» проиграла «Руху» в последней очной встрече (2:4), что добавляет психологического груза.

«Рух»

Львовяне находятся в ещe более удручающем положении. Безвыигрышная серия в чемпионате достигла 11 матчей, и команда пропускает в 20 из 22 последних встреч. В последних 5 турах «Рух» забил всего 2 мяча (0,40 в среднем) и пропустил 9 (1,80). Виталий Роман с 3 голами в 18 матчах не может вытянуть атаку в одиночку. После нулевой ничьей с «Вересом», поражений от «Зари» (1:2), «Карпат» (0:3) и «Кривбасса» (0:3), а также ничьей с «Колосом» (1:1) команда замыкает таблицу и находится в шаге от катастрофы. «Рух» не побеждает на протяжении 13 последних матчей во всех турнирах – это антирекорд сезона.

Факты о командах:

«Кудровка»

  • Без побед в 9 последних матчах
  • Пропускает в 8 последних турах
  • Забивает в среднем 0,60 мяча за игру (последние 5 встреч)
  • Проиграла «Руху» в последней очной встрече (2:4)

«Рух»

  • Без побед в 11 последних матчах чемпионата
  • Пропускает в 20 из 22 последних встреч
  • Забивает в среднем 0,40 мяча за игру (последние 5 встреч)
  • Не побеждает 13 матчей подряд во всех турнирах

Прогноз на матч «Кудровка» – «Рух»

Битва двух команд, которые разучились побеждать. «Кудровка» не выигрывает 9 туров, «Рух» – 11. Обе забивают крайне мало и пропускают почти в каждом матче. В таких матчах часто решает один гол или вовсе фиксируется нулевая ничья. Учитывая, что обе команды отчаянно борются за выживание и будут играть с оглядкой на свои ворота, наиболее вероятным сценарием видится низовая ничья или минимальная победа одной из сторон.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал меньше 2 – коэффициент 2.07
  • Ничья

2.07
Тотал меньше 2
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Бестужев Павел
Украина. Премьер-лига Рух Кудровка
Другие прогнозы
06.11.2026
19:30
1.75
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив - Рубин
«Рубин» не проиграет (X2)
06.11.2026
20:00
2.70
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп - Касымпаша
Победа «Касымпаши»
06.11.2026
22:00
2.25
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II - Зволле
Победа «Зволле»
06.11.2026
22:30
2.75
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург - Боруссия М
Победа «Боруссии М»
06.11.2026
22:45
1.80
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция - Удинезе
Тотал больше 2.5
06.11.2026
22:45
2.05
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза - Страсбур
Победа «Тулузы»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+