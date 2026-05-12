«Актобе» – «Алтай»: прогноз и ставки на матч 13 мая 2026 с коэффициентом 2.5

13 мая состоится четвертьфинальный матч Кубка Казахстана, в котором «Актобе» примет «Алтай». Хозяева выступают в Премьер-лиге и являются безоговорочными фаворитами пары, тогда как гости представляют дивизион ниже и уже совершили сенсацию, выбив «Улытау». Кубковые матчи часто преподносят сюрпризы, но разница в классе слишком очевидна.

«Актобе»

Актюбинский клуб проводит крепкий сезон в Премьер-лиге и подходит к кубковой встрече в статусе явного фаворита. Команда одержала 4 победы подряд дома и в последних 5 матчах забила 6 мячей (1,20 в среднем), пропустив 4 (0,80). После разгрома «Кайсара» в чемпионате (3:0), минимальной победы над «Иртыш Павлодаром» (1:0) и кубкового успеха над «Елимаем» (2:1) команда находится в отличной форме. Оборона действует надeжно, а атака стабильно находит моменты. «Актобе» исторически удачно играет против «Алтая» дома, и текущая разница в статусе команд только укрепляет уверенность в победе хозяев.

«Алтай»

Клуб из Восточного Казахстана выступает дивизионом ниже и уже совершил сенсацию в Кубке, выбив «Улытау» со счeтом 4:3. Однако в чемпионате дела обстоят хуже: команда занимает место в нижней части таблицы и не блещет стабильностью. В последних 5 встречах «Алтай» забил 5 мячей (1,00 в среднем) и столько же пропустил (1,00). После нулевой ничьей с «Ордабасы» в Премьер-лиге и поражения от «Атырау» (0:1) команда чередует неплохие отрезки с провалами. Гости явно сделают ставку на оборону и попытаются дотянуть до серии пенальти, но против более классного соперника это будет сделать крайне сложно.

Факты о командах:

«Актобе»

Победная серия из 4 домашних матчей

Забивает в среднем 1,20 мяча за игру (последние 5 встреч)

Пропускает в среднем 0,80 мяча за игру

Выступает в Премьер-лиге, имеет преимущество в классе

«Алтай»

Забивает в среднем 1,00 мяча за игру (последние 5 встреч)

Пропускает в среднем 1,00 мяча за игру

Выступает дивизионом ниже

Уже сотворил сенсацию в Кубке, выбив «Улытау»

История противостояний

Команды не встречались в официальных матчах с 2020 года

Последний домашний матч «Актобе» против «Алтая» завершился победой хозяев (2:0)

Прогноз на матч «Актобе» – «Алтай»

Разница в классе и статусе команд слишком очевидна. «Актобе» играет в элите, отлично выступает дома и находится в хорошей форме. «Алтай» борется за выживание дивизионом ниже и вряд ли способен на вторую сенсацию подряд. Гости могут попытаться закрыться и играть на контратаках, но против организованной обороны хозяев это вряд ли сработает. Наиболее вероятным сценарием видится уверенная победа «Актобе» с сухим счeтом.

Рекомендованные ставки: