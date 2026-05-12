Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Актобе» – «Алтай»: прогноз и ставки на матч 13 мая 2026 с коэффициентом 2.5

12 мая 2026 9:12
Актобе - Алтай
13 мая 2026, среда 17:00 | Казахстан. Кубок, 1/4 финала
Перейти в онлайн матча
2.50
Победа «Актобе» с форой (-1)
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости

13 мая состоится четвертьфинальный матч Кубка Казахстана, в котором «Актобе» примет «Алтай». Хозяева выступают в Премьер-лиге и являются безоговорочными фаворитами пары, тогда как гости представляют дивизион ниже и уже совершили сенсацию, выбив «Улытау». Кубковые матчи часто преподносят сюрпризы, но разница в классе слишком очевидна.

«Актобе»

Актюбинский клуб проводит крепкий сезон в Премьер-лиге и подходит к кубковой встрече в статусе явного фаворита. Команда одержала 4 победы подряд дома и в последних 5 матчах забила 6 мячей (1,20 в среднем), пропустив 4 (0,80). После разгрома «Кайсара» в чемпионате (3:0), минимальной победы над «Иртыш Павлодаром» (1:0) и кубкового успеха над «Елимаем» (2:1) команда находится в отличной форме. Оборона действует надeжно, а атака стабильно находит моменты. «Актобе» исторически удачно играет против «Алтая» дома, и текущая разница в статусе команд только укрепляет уверенность в победе хозяев.

«Алтай»

Клуб из Восточного Казахстана выступает дивизионом ниже и уже совершил сенсацию в Кубке, выбив «Улытау» со счeтом 4:3. Однако в чемпионате дела обстоят хуже: команда занимает место в нижней части таблицы и не блещет стабильностью. В последних 5 встречах «Алтай» забил 5 мячей (1,00 в среднем) и столько же пропустил (1,00). После нулевой ничьей с «Ордабасы» в Премьер-лиге и поражения от «Атырау» (0:1) команда чередует неплохие отрезки с провалами. Гости явно сделают ставку на оборону и попытаются дотянуть до серии пенальти, но против более классного соперника это будет сделать крайне сложно.

Факты о командах:

«Актобе»

  • Победная серия из 4 домашних матчей
  • Забивает в среднем 1,20 мяча за игру (последние 5 встреч)
  • Пропускает в среднем 0,80 мяча за игру
  • Выступает в Премьер-лиге, имеет преимущество в классе

«Алтай»

  • Забивает в среднем 1,00 мяча за игру (последние 5 встреч)
  • Пропускает в среднем 1,00 мяча за игру
  • Выступает дивизионом ниже
  • Уже сотворил сенсацию в Кубке, выбив «Улытау»

История противостояний

  • Команды не встречались в официальных матчах с 2020 года
  • Последний домашний матч «Актобе» против «Алтая» завершился победой хозяев (2:0)

Прогноз на матч «Актобе» – «Алтай»

Разница в классе и статусе команд слишком очевидна. «Актобе» играет в элите, отлично выступает дома и находится в хорошей форме. «Алтай» борется за выживание дивизионом ниже и вряд ли способен на вторую сенсацию подряд. Гости могут попытаться закрыться и играть на контратаках, но против организованной обороны хозяев это вряд ли сработает. Наиболее вероятным сценарием видится уверенная победа «Актобе» с сухим счeтом.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Актобе» с форой (-1) – коэффициент 2.5
  • Индивидуальный тотал «Алтая» меньше 0,5

2.50
Победа «Актобе» с форой (-1)
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Мещеряков Денис
Казахстан. Кубок Алтай Актобе
Другие прогнозы
06.11.2026
19:30
1.75
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив - Рубин
«Рубин» не проиграет (X2)
06.11.2026
20:00
2.70
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп - Касымпаша
Победа «Касымпаши»
06.11.2026
22:00
2.25
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II - Зволле
Победа «Зволле»
06.11.2026
22:30
2.75
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург - Боруссия М
Победа «Боруссии М»
06.11.2026
22:45
1.80
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция - Удинезе
Тотал больше 2.5
06.11.2026
22:45
2.05
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза - Страсбур
Победа «Тулузы»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+