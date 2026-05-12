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«Динамо Киев» – «Колос»: прогноз и ставки на матч 13 мая 2026 с коэффициентом 1.98

12 мая 2026 9:52
Динамо К - Колос
13 мая 2026, среда 15:30 | Украина. Премьер-лига, 28 тур
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1.98
Обе забьют — да
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13 мая состоится матч 28-го тура украинской Премьер-лиги, в котором киевское «Динамо» примет ковалeвский «Колос». Хозяева обладают одной из самых мощных атак лиги, но регулярно пропускают, а гости подходят к матчу с фантастической оборонительной серией. Это классическое противостояние атаки и защиты.

«Динамо Киев»

Киевляне переживают неоднозначный отрезок. С одной стороны, команда забивает в среднем 2,60 мяча за игру в последних 5 встречах – это лучший показатель в лиге на данном отрезке. Матвей Пономаренко с 15 голами в 18 матчах проводит феноменальный сезон и является главной ударной силой. С другой стороны, оборона «бело-синих» пропускает в среднем 1,60 мяча за игру и не отличается надeжностью. После нулевой ничьей с ЛНЗ, поражения от «Шахтера» (1:2) и феерической перестрелки с «Кривбассом» (6:5) команда явно делает ставку на атаку. Победы над «Зарей» (3:1) и «Буковиной» в Кубке (3:0) подтверждают высокий класс. «Динамо» не проигрывает «Колосу» в 11 из 13 последних личных встреч и забивает ему в 6 последних матчах.

«Колос»

Ковалeвцы поймали фантастический ритм. Четыре победы подряд в чемпионате и 4 последних матча без пропущенных мячей – это лучшая оборонительная серия клуба в сезоне. В последних 5 встречах «Колос» забил 8 мячей (1,60 в среднем) и пропустил всего 1 (0,20). Юрий Климчук с 8 голами в 25 матчах ведeт команду вперeд, но главная сила – именно дисциплинированная оборона и отличная организация игры. После побед над «Кудровкой» (1:0), «Александрией» (3:0), «Полтавой» (2:0) и ЛНЗ (1:0) команда уверенно движется вверх по таблице. «Колос» забивает в 5 последних турах и явно намерен дать бой киевскому гранду. При этом ковалeвцы забивают «Динамо» в 3 последних очных матчах, что оставляет им надежду на гол.

Факты о командах:

«Динамо Киев»

  • Забивает в среднем 2,60 мяча за игру (последние 5 встреч)
  • Пропускает в среднем 1,60 мяча за игру
  • Не проигрывает «Колосу» в 11 из 13 последних личных встреч
  • Матвей Пономаренко – 15 голов в 18 матчах

«Колос»

  • Победная серия из 4 матчей
  • Не пропускает в 4 последних турах
  • Забивает в 5 последних матчах
  • Пропускает в среднем 0,20 мяча за игру (последние 5 встреч)

История противостояний

  • «Динамо» не проигрывает в 11 из 13 последних личных встреч
  • «Динамо» забивает в 6 последних очных матчах
  • «Колос» забивает в 3 последних личных встречах
  • Последняя встреча: победа «Колоса» (2:1)

Прогноз на матч «Динамо Киев» – «Колос»

Противостояние лучшей атаки и лучшей обороны на текущем отрезке. «Динамо» штампует голы, но и пропускает регулярно. «Колос» не пропускает 4 матча подряд и находится в отличной форме. Учитывая, что киевляне исторически доминируют дома, а ковалeвцы стабильно забивают в очных встречах, наиболее вероятным сценарием видится результативный матч с итоговой победой более мастеровитого «Динамо».

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.98
  • Победа «Динамо Киев» с форой (0)

1.98
Обе забьют — да
Сделать ставку
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Автор: Гроховский Сергей
Украина. Премьер-лига Колос Динамо К
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