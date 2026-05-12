«Женис» – «Кызыл-Жар»: прогноз и ставки на матч 13 мая 2026 с коэффициентом 3.4

13 мая состоится четвертьфинальный матч Кубка Казахстана, в котором столичный «Женис» примет петропавловский «Кызыл-Жар». Хозяева набрали отличный ход и выиграли три последних матча, тогда как гости чередуют успехи с провалами, но имеют колоссальное историческое преимущество в личных встречах. Кубковый формат добавляет интриги этому противостоянию.

«Женис»

Столичный клуб поймал победный ритм. Три победы подряд во всех турнирах, 1,60 забитых мяча в среднем за 5 последних встреч и всего 0,80 пропущенных – это отличные показатели. Команда забивает в 3 последних матчах и не проигрывает в Кубке на протяжении 3 встреч. После волевых побед над «Жетысу» (3:2) и «Окжетпесом» в Кубке (3:2), а также минимального успеха над «Тоболом» (1:0) «Женис» находится в приподнятом настроении. Оборона действует организованно, а атака стабильно находит моменты. Однако есть серьeзный психологический барьер: «Женис» не может обыграть «Кызыл-Жар» в 5 последних очных встречах, включая разгромное поражение 0:4 в апреле этого года.

«Кызыл-Жар»

Петропавловцы переживают нестабильный отрезок. Команда пропускает в 4 последних матчах и в среднем по 1,20 мяча за игру на дистанции 5 встреч. В атаке дела обстоят скромнее – 1,00 забитых голов в среднем. После победы над «Иртыш Павлодаром» в Кубке (2:1) и минимального успеха над «Атырау» (1:0) команда уступила «Астане» (1:2) и «Окжетпесу» (0:1). «Кызыл-Жар» забивает в 6 из 8 последних матчей, что говорит о сохранении атакующего потенциала. Главный козырь гостей – статистика личных встреч: 5 матчей без поражений от «Жениса», включая две победы 4:0. Это даeт огромную психологическую фору.

Факты о командах:

«Женис»

Победная серия из 3 матчей

Забивает в среднем 1,60 мяча за игру (последние 5 встреч)

Пропускает в среднем 0,80 мяча за игру

Не побеждает «Кызыл-Жар» в 5 последних очных встречах

«Кызыл-Жар»

Пропускает в 4 последних матчах

Забивает в 6 из 8 последних встреч

Забивает в среднем 1,00 мяча за игру (последние 5 встреч)

Не проигрывает «Женису» в 5 последних личных матчах

История противостояний

«Кызыл-Жар» не проигрывает в 5 последних очных встречах

Последняя встреча: разгромная победа «Кызыл-Жара» (4:0)

В 2 из 5 последних личных матчей «Кызыл-Жар» побеждал со счeтом 4:0

Прогноз на матч «Женис» – «Кызыл-Жар»

«Женис» находится в отличной форме и играет дома, однако историческое преимущество «Кызыл-Жара» слишком серьeзно, чтобы его игнорировать – 5 матчей без поражений. Гости умеют играть против этого соперника и наверняка найдут свой момент. Учитывая, что обе команды забивают в последних матчах, а кубковый формат располагает к осторожной игре с начала встречи, наиболее вероятным сценарием видится результативная ничья или минимальная победа одной из сторон.

Рекомендованные ставки: