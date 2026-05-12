13 мая состоится матч 28-го тура украинской Премьер-лиги, в котором черкасский ЛНЗ примет «Полтаву». Хозяева идут в зоне Лиги чемпионов и решают задачу удержаться на пьедестале, тогда как гости безнадeжно застряли на дне и уже практически смирились с вылетом. Разница в классе и турнирном положении колоссальна.

«ЛНЗ»

Черкасский клуб проводит исторический сезон. Команда набрала 54 очка и занимает 3-е место, претендуя на попадание в Лигу чемпионов. Три ничьи подряд – с «Динамо» (0:0), «Карпатами» (0:0) и «Металлистом 1925» (1:1) – немного сбили атакующий порыв, но при этом говорят о дисциплине и умении не проигрывать. В последних 5 встречах ЛНЗ забил всего 3 мяча (0,60 в среднем) и пропустил 4 (0,80). Оборона действует организованно, но в атаке наблюдается застой. Однако календарь дарит отличный шанс прервать голевую засуху – в соперниках худшая защита лиги. ЛНЗ выиграл последнюю очную встречу с «Полтавой» (2:0) и явно намерен повторить успех на своeм поле.

«Полтава»

Команда переживает катастрофический сезон. Безвыигрышная серия в чемпионате достигла 13 матчей, и в 25 последних турах команда неизменно пропускает. В последних 5 встречах «Полтава» пропустила 14 мячей – это ужасающие 2,80 гола в среднем за игру. Оборона является худшей в лиге и не выдерживает никакой критики. Максим Марусич с 4 голами в 18 матчах пытается цепляться за моменты, но атака забивает всего 0,80 мяча в среднем на том же отрезке. После разгрома от «Шахтера» (0:4), поражений от «Колоса» (0:2) и «Полесья» (0:4), а также ничьих с «Кривбассом» (3:3) и «Оболонью» (1:1) команда занимает последнее место и практически лишилась шансов на спасение.

Факты о командах:

«ЛНЗ»

Три ничьи подряд в чемпионате

Забивает в среднем 0,60 мяча за игру (последние 5 встреч)

Пропускает в среднем 0,80 мяча за игру

Борется за место в Лиге чемпионов

«Полтава»

Без побед в 13 последних матчах

Пропускает в 25 последних турах подряд

Пропускает в среднем 2,80 мяча за игру (последние 5 встреч)

Худшая оборона лиги

История противостояний

ЛНЗ выиграл последнюю очную встречу (2:0)

Преимущество хозяев в классе и текущей форме

Прогноз на матч «ЛНЗ» – «Полтава»

ЛНЗ борется за Лигу чемпионов, и осечка в матче с худшей командой лиги исключена. «Полтава» пропускает в среднем почти 3 мяча за игру и не побеждает 13 туров подряд. Хозяева испытывают проблемы в атаке, но именно этот соперник – идеальная возможность вернуть голевое чутьe. Наиболее вероятным сценарием видится уверенная победа ЛНЗ с сухим счeтом.

Рекомендованные ставки: