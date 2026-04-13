14 апреля в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов Азии эмиратский «Аль-Вахда» на своeм поле примет саудовский «Аль-Иттихад». Хозяева переживают кризис и не могут выиграть 5 матчей подряд, а гости находятся в отличной форме в еврокубках и обладают мощной атакой. «Аль-Иттихад» выглядит явным фаворитом.

«Аль-Вахда»

Хозяева подходят к этому матчу в ужасном состоянии. Команда не может выиграть в 5 последних матчах и в 3 последних в Лиге чемпионов. В атаке всe печально – 1 гол за игру в последних 5 матчах. Оборона – 1.4 пропущенных в среднем за последние 5 игр, и «Аль-Вахда» пропускает в 5 последних матчах. Дома, конечно, они будут стараться, но против такого соперника это вряд ли поможет. В личных встречах с «Аль-Иттихадом» у хозяев есть одна победа (2:1), но в целом статистика катастрофическая.

«Аль-Иттихад»

Гости находятся в отличной форме в Лиге чемпионов. Команда побеждает в 3 последних матчах турнира и обязательно забивает в 5 последних еврокубковых встречах. В последних 5 играх «Аль-Иттихад» забил 1.6 гола в среднем, но пропустил 2.4 – оборона хромает. Зато в атаке стабильность: команда забивает в 11 последних матчах подряд. Домашняя форма у них хорошая, но и на выезде они способны на подвиг. В личных встречах с «Аль-Вахдой» у гостей подавляющее преимущество – три победы в четырeх последних матчах, включая разгромы 3:0 и 4:0.

Факты о командах

«Аль-Вахда»

Пять матчей без побед – команда в глубоком кризисе

Не может выиграть в 3 последних матчах Лиги чемпионов

В среднем: 1.00 гола забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 5 последних матчах

Одна победа в личных встречах с «Аль-Иттихадом» (2:1)

«Аль-Иттихад»

Три победы подряд в Лиге чемпионов

Забивает в 5 последних матчах турнира

Забивает в 11 последних матчах подряд

В среднем: 1.60 гола забито, 2.40 пропущено (последние 5 игр)

Три победы в четырeх последних очных матчах с «Аль-Вахдой»

Прогноз на матч «Аль-Вахда» – «Аль-Иттихад»

«Аль-Вахда» в ужасной форме: 5 матчей без побед, атака не работает. «Аль-Иттихад» – совсем другая история: победы в еврокубках, стабильные голы и подавляющее преимущество в личных встречах. Гости должны брать своe. Да, их оборона дырявая (2.4 пропущенных), но «Аль-Вахда» вряд ли сможет этим воспользоваться. «Аль-Иттихад» забьeт и, скорее всего, добьeтся победы.

