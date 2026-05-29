30 мая в 10-м туре России Второй лиги Б встретятся «Искра» (11-е место, 8 очков) и «Торпедо» Владимир (10-е место, 8 очков). Команды имеют равное количество очков и находятся в нижней половине таблицы. Обе регулярно забивают: «Искра» – в 4 последних матчах, «Торпедо» – в 5 последних. При этом обе и пропускают: «Искра» – в 3 последних, «Торпедо» – в 8 из 10. Учитывая равенство сил и открытый стиль, ждeм обмена голами.

«Искра»

Московская команда занимает 11-е место. «Искра» забивает в 4 последних матчах, но также пропускает в 3 последних играх. В прошлом туре поражение от «Иркутска» (1:2). Атака приносит 1.20 гола в среднем за последние 5 игр, а оборона пропускает 2.00 гола за матч. Лучший бомбардир – Даниил Коновалов (2 гола). Команда старается играть открыто, но страдает сзади.

«Торпедо» Владимир

Владимирцы располагаются на 10-м месте. «Торпедо» не проигрывает в 3 последних матчах и забивает в 5 последних играх подряд. Однако выезд – больная тема: команда не выигрывает в 7 последних гостевых матчах. В прошлом туре победа над «Муромом» (1:0). Средние показатели за 5 матчей: 1.00 гола забито, 1.20 пропущено. Лучший бомбардир – Сергей Черненко (2 гола).

Факты о командах

«Искра»

11-е место, 8 очков после 9 туров

Лучший бомбардир: Даниил Коновалов (2 гола)

Средние показатели за 5 матчей: 1.20 забито, 2.00 пропущено

Забивает в 4 последних матчах

Пропускает в 3 последних матчах

За 5 игр забила 6 голов, пропустила 10

«Торпедо» Владимир

10-е место, 8 очков после 8 туров

Лучший бомбардир: Сергей Черненко (2 гола)

Средние показатели за 5 матчей: 1.00 забито, 1.20 пропущено

Не проигрывает в 3 последних матчах

Забивает в 5 последних матчах

Не выигрывает в 7 последних гостевых матчах

За 5 игр забила 5 голов, пропустила 6

Прогноз на матч «Искра» – «Торпедо» Владимир

Встреча равных соперников, которые умеют забивать, но редко сохраняют свои ворота сухими. «Искра» дома будет атаковать, чтобы прервать серию поражений. «Торпедо» на выезде традиционно играет осторожно, но регулярно забивает – 5 матчей подряд с голами. Оборона обеих команд далека от идеала. Логичнее всего играть на тотал, а не на исход.

Рекомендованные ставки