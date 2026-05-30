Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Искра - Торпедо Вл: обзор матча 30 мая 2026

Искра
30.05.2026, суббота, 14:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
0 : 1
Завершен
Торпедо Вл
30' В. Сиротов
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Искра - Торпедо Вл
Завершен
90'
Желтая карточка
Алимхан Алимханов
81'
Желтая карточка
Иван Сергиенко
Замена
Дмитрий Ли-Са ️️️️➡️️ Иван Анисимов
81'
Желтая карточка
Иван Анисимов
76'
Желтая карточка
Никита Туркин
73'
73'
Замена
Алимхан Алимханов ️️️️➡️️ Валерий Архипенко
Замена
Кирилл Коржаков ️️️️➡️️ Иван Игнатьев
66'
64'
Замена
Данил Соболев ️️️️➡️️ Константин Попов
Замена
Кирилл Сечкин ️️️️➡️️ Матвей Смирнов
60'
Замена
Никита Дутышев ️️️️➡️️ Руслан Сабиров
60'
Замена
Егор Шаповалов ️️️️➡️️ Николай Веретенников
60'
30'
ГОЛ! 0:1! Владислав Сиротов
Пас отдал Валерий Архипенко
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Искра
35
Никита Туркин
ВР
23
Дмитрий Кондрашов
ЛЗ
18
Иван Игнатьев
ЛЗ
3
Матвей Смирнов
ПЗ
27
Александр Радзевский
ПЗ
99
Николай Веретенников
ЛП
5
Иван Анисимов
ЛП
7
Михаил Васильев
ЦП
11
Станислав Шунелев
ПП
11
Руслан Сабиров
ПП
14
Даниил Коновалов
ЦФ
Главный тренер
Иван Зенкин
Торпедо Вл
71
Максим Вафиев
ВР
3
Никита Романенков
ЛЗ
11
Иван Сергиенко
ЛЗ
17
Данил Глинский
ЦЗ
72
Дмитрий Сафронов
ПЗ
10
Сергей Черненко
ПЗ
7
Александр Коренблюм
ЛП
24
Константин Попов
ЦП
21
Никита Колганов
ЦП
37
Владислав Сиротов
ПП
82
Валерий Архипенко
ЦФ
Главный тренер
Аслан Засеев
Искра
8
Егор Шаповалов
ЦЗ
30
Дмитрий Ли-Са
ЦЗ
62
Кирилл Сечкин
ЦЗ
22
Кирилл Коржаков
ЦЗ
9
Никита Дутышев
ЦЗ
17
Станислав Козырев
ЦЗ
Торпедо Вл
51
Виктор Кузнецов
ЦЗ
23
Артем Герасимов
ЦЗ
2
Даниил Клейнер
ЦЗ
82
Даниил Лазарев
ЦЗ
10
Алимхан Алимханов
ЦЗ
77
Данил Соболев
ЦЗ
4-5-1
35
Туркин
18
Игнатьев
3
Смирнов
23
Кондрашов
27
Радзевский
5
Анисимов
11
Шунелев
99
Веретенников
7
Васильев
11
Сабиров
14
Коновалов
3-2-4-1
71
Вафиев
72
Сафронов
3
Романенков
17
Глинский
10
Черненко
11
Сергиенко
37
Сиротов
24
Попов
21
Колганов
7
Коренблюм
82
Архипенко
99
Веретенников
8
Шаповалов
8
Шаповалов
99
Веретенников
5
Анисимов
30
Ли-Са
30
Ли-Са
5
Анисимов
3
Смирнов
62
Сечкин
62
Сечкин
3
Смирнов
18
Игнатьев
22
Коржаков
22
Коржаков
18
Игнатьев
11
Сабиров
9
Дутышев
9
Дутышев
11
Сабиров
82
Архипенко
10
Алимханов
10
Алимханов
82
Архипенко
24
Попов
77
Соболев
77
Соболев
24
Попов
Остались в запасе
Искра
Торпедо Вл
17
Станислав Козырев
ЦЗ
Главный тренер
Иван Зенкин
51
Виктор Кузнецов
ЦЗ
23
Артем Герасимов
ЦЗ
2
Даниил Клейнер
ЦЗ
82
Даниил Лазарев
ЦЗ
Главный тренер
Аслан Засеев
Остались в запасе
17
Станислав Козырев
ЦЗ
Остались в запасе
51
Виктор Кузнецов
ЦЗ
23
Артем Герасимов
ЦЗ
2
Даниил Клейнер
ЦЗ
82
Даниил Лазарев
ЦЗ
Главный тренер
Иван Зенкин
Главный тренер
Аслан Засеев
Статистика матча Искра - Торпедо Вл
2
2
Всего ударов по воротам
8
17
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
6
Нарушения
11
19
Офсайды
3
1
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
4
6
Информация о матче
Главный судья:
A. Anufriev
Стадион:
Торпедо
Новости команд
Все
Искра
Торпедо Вл
Фанаты «Твери» исполнили хит Михаила Круга во время матча
4 июля
«Муром» – «Искра»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.87
20 июня
«Торпедо Владимир» – «Череповец»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 2.05
20 июня
«Спартак-2» – «Торпедо»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.85
13 июня
«Звезда» – «Искра»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 3.6
5 июня
Фанаты «Твери» исполнили хит Михаила Круга во время матча
4 июля
«Муром» – «Искра»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.87
20 июня
«Звезда» – «Искра»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 3.6
5 июня
«Искра» – «Торпедо» Владимир: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.8
29 мая
Директор «Спартака» приехал на матч на «Москвиче»
29 марта
16
«Торпедо Владимир» – «Череповец»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 2.05
20 июня
«Спартак-2» – «Торпедо»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.85
13 июня
«Искра» – «Торпедо» Владимир: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.8
29 мая
«Балтика-2» – «Торпедо Владимир»: прогноз и ставки на матч 15 сентября 2025 с коэффициентом 1.80
2025.09.14 09:53
FONBET Кубок России. 2DROTS победил владимирское «Торпедо» (1:0) – все 3 медийных клуба прошли во 2-й раунд
2025.08.06 22:33
1
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Последние матчи
Все
Искра
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Торпедо Вл
1 : 2
05.07.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Искра
2 : 4
04.07.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Динамо СПб
1 : 1
28.06.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Муром
6 : 0
21.06.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Торпедо Вл
1 : 0
21.06.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Искра
2 : 4
04.07.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Муром
6 : 0
21.06.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Искра
1 : 1
13.06.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Звезда
1 : 1
06.06.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Искра
0 : 1
30.05.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Торпедо Вл
1 : 2
05.07.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Динамо СПб
1 : 1
28.06.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Торпедо Вл
1 : 0
21.06.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Спартак-2
0 : 1
14.06.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Торпедо Вл
2 : 0
07.06.2026
Тверь
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+