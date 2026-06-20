21 июня 2026 года в рамках 13-го тура России Второй лиги Б встретятся «Муром» и «Искра».

«Муром»

Муромский клуб занимает четвeртое место в турнирной таблице (22 очка после 11 туров). Команда демонстрирует стабильную атакующую игру: за последние пять матчей забито семь голов (1.40 в среднем). Оборона выглядит надeжно – всего 0.80 пропущенных в среднем за тот же период (четыре гола в пяти встречах). В прошлом туре «Муром» уступил «Луки-Энергии» на выезде (1:2). Хозяева являются фаворитами благодаря позиции в таблице и стабильной форме.

«Искра»

Смоленский клуб располагается на 14-м месте (10 очков после 12 туров). Команда находится в кризисной форме: не может выиграть в четырeх последних матчах, пропускает в шести последних. Атака приносит 1.00 гола в среднем за последние пять игр (пять голов). Оборона пропускает 1.20 в среднем (шесть голов). В прошлом туре «Искра» сыграла вничью с «Луки-Энергией» (1:1). Гости уступают хозяевам в классе и стабильности.

Факты о командах

«Муром»

4-е место, 22 очка, лучший бомбардир: Аликади Саидов (2)

За 5 матчей: 1.40 забито, 0.80 пропущено

«Искра»

14-е место, 10 очков, лучший бомбардир: Даниил Коновалов (3)

За 5 матчей: 1.00 забито, 1.20 пропущено

4 матча без побед

Пропускают в 6 последних матчах

Прогноз на матч «Муром» – «Искра»

«Муром» подходит к матчу в более стабильной форме и располагается значительно выше в таблице. «Искра» не побеждает уже четыре матча и регулярно пропускает. Хозяева должны побеждать. Учитывая слабую форму гостей и надeжную оборону хозяев, ставка на победу «Мурома» с комфортной разницей выглядит обоснованной. Гол от гостей маловероятен.

Рекомендованные ставки