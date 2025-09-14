15 сентября в Калининграде на стадионе «Балтика» пройдет встреча 23 тура Второй лиги Б, где местная «Балтика-2» примет «Торпедо Владимир». Команды решают разные задачи: хозяева борются за верхние позиции, гости стараются уйти от зоны аутсайдеров.

«Балтика-2»

Коллектив демонстрирует результативный футбол, забивая стабильно в последних матчах. За 5 встреч команда оформила 11 голов, что подтверждает атакующий потенциал. При этом у «Балтики-2» остаются проблемы в обороне – 7 пропущенных голов за тот же период. Команда не проигрывает в 4 последних играх и идет в числе претендентов на повышение, однако в чемпионате сохраняется серия без побед, что давит на психологию игроков.

«Торпедо Владимир»

Гости держатся в середине таблицы, занимая 11-ю позицию. В последних турах команда старается действовать прагматично: победа над «Тверью» (1:0), ничьи с «Коломной» и «Луками-Энергией» подтверждают, что «Торпедо Владимир» упор делает на оборонительную модель. Однако в атаке клуб испытывает трудности: всего 3 гола у лучшего бомбардира и низкая результативность в последних турах.

Факты о командах

«Балтика-2»

Не проигрывает в 4 последних матчах

В среднем: 2.20 забитых, 1.40 пропущенных за 5 игр

Забивает в 8 матчах подряд

Оформил 3 победы с разницей в 2 и более голов за последние 5 туров

«Торпедо Владимир»

Победа и две ничьи в 3 последних матчах

В среднем: 0.80 гола забито и 0.40 пропущено за 5 встреч

Сложности в атаке: всего 3 гола у лучшего бомбардира

Сыграл «на ноль» в 2 из 4 последних матчей

Прогноз на матч «Балтика-2» – «Торпедо Владимир»

Хозяева заметно сильнее в атакующем плане, что подтверждается статистикой последних туров. «Балтика-2» стабильно забивает и создает множество моментов, в то время как «Торпедо Владимир» больше концентрируется на защите. Исходя из текущей формы, «Балтика-2» должна контролировать ход встречи и создать достаточно моментов для победы. Вряд ли матч будет результативным для гостей, поэтому ставка на успех хозяев с подстраховкой и низовой вариант выглядят наиболее логичными.

Рекомендованные ставки