15 сентября в Калининграде на стадионе «Балтика» пройдет встреча 23 тура Второй лиги Б, где местная «Балтика-2» примет «Торпедо Владимир». Команды решают разные задачи: хозяева борются за верхние позиции, гости стараются уйти от зоны аутсайдеров.
«Балтика-2»
Коллектив демонстрирует результативный футбол, забивая стабильно в последних матчах. За 5 встреч команда оформила 11 голов, что подтверждает атакующий потенциал. При этом у «Балтики-2» остаются проблемы в обороне – 7 пропущенных голов за тот же период. Команда не проигрывает в 4 последних играх и идет в числе претендентов на повышение, однако в чемпионате сохраняется серия без побед, что давит на психологию игроков.
«Торпедо Владимир»
Гости держатся в середине таблицы, занимая 11-ю позицию. В последних турах команда старается действовать прагматично: победа над «Тверью» (1:0), ничьи с «Коломной» и «Луками-Энергией» подтверждают, что «Торпедо Владимир» упор делает на оборонительную модель. Однако в атаке клуб испытывает трудности: всего 3 гола у лучшего бомбардира и низкая результативность в последних турах.
Факты о командах
«Балтика-2»
- Не проигрывает в 4 последних матчах
- В среднем: 2.20 забитых, 1.40 пропущенных за 5 игр
- Забивает в 8 матчах подряд
- Оформил 3 победы с разницей в 2 и более голов за последние 5 туров
«Торпедо Владимир»
- Победа и две ничьи в 3 последних матчах
- В среднем: 0.80 гола забито и 0.40 пропущено за 5 встреч
- Сложности в атаке: всего 3 гола у лучшего бомбардира
- Сыграл «на ноль» в 2 из 4 последних матчей
Прогноз на матч «Балтика-2» – «Торпедо Владимир»
Хозяева заметно сильнее в атакующем плане, что подтверждается статистикой последних туров. «Балтика-2» стабильно забивает и создает множество моментов, в то время как «Торпедо Владимир» больше концентрируется на защите. Исходя из текущей формы, «Балтика-2» должна контролировать ход встречи и создать достаточно моментов для победы. Вряд ли матч будет результативным для гостей, поэтому ставка на успех хозяев с подстраховкой и низовой вариант выглядят наиболее логичными.
Рекомендованные ставки
- Победа «Балтики-2» – коэффициент 1.80
- Индивидуальный тотал «Торпедо Владимир» меньше 1.5 – коэффициент 1.60