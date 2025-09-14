Введите ваш ник на сайте
«Балтика-2» – «Торпедо Владимир»: прогноз и ставки на матч 15 сентября 2025 с коэффициентом 1.80

14 сентября 2025 9:07
Балтика-2 - Торпедо Вл
15 сент. 2025, понедельник 17:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 23 тур
Перейти в онлайн матча
1.80
Победа «Балтики-2»
Сделать ставку

15 сентября в Калининграде на стадионе «Балтика» пройдет встреча 23 тура Второй лиги Б, где местная «Балтика-2» примет «Торпедо Владимир». Команды решают разные задачи: хозяева борются за верхние позиции, гости стараются уйти от зоны аутсайдеров.

«Балтика-2»

Коллектив демонстрирует результативный футбол, забивая стабильно в последних матчах. За 5 встреч команда оформила 11 голов, что подтверждает атакующий потенциал. При этом у «Балтики-2» остаются проблемы в обороне – 7 пропущенных голов за тот же период. Команда не проигрывает в 4 последних играх и идет в числе претендентов на повышение, однако в чемпионате сохраняется серия без побед, что давит на психологию игроков.

«Торпедо Владимир»

Гости держатся в середине таблицы, занимая 11-ю позицию. В последних турах команда старается действовать прагматично: победа над «Тверью» (1:0), ничьи с «Коломной» и «Луками-Энергией» подтверждают, что «Торпедо Владимир» упор делает на оборонительную модель. Однако в атаке клуб испытывает трудности: всего 3 гола у лучшего бомбардира и низкая результативность в последних турах.

Факты о командах

«Балтика-2»

  • Не проигрывает в 4 последних матчах
  • В среднем: 2.20 забитых, 1.40 пропущенных за 5 игр
  • Забивает в 8 матчах подряд
  • Оформил 3 победы с разницей в 2 и более голов за последние 5 туров

«Торпедо Владимир»

  • Победа и две ничьи в 3 последних матчах
  • В среднем: 0.80 гола забито и 0.40 пропущено за 5 встреч
  • Сложности в атаке: всего 3 гола у лучшего бомбардира
  • Сыграл «на ноль» в 2 из 4 последних матчей

Личные встречи
50% (4)
25% (2)
25% (2)
13
Забитых мячей
7
1.63
В среднем за матч
0.88
4:1
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  1:4
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 9 тур
Торпедо Вл
0 : 2
25.05.2025
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Балтика-2
2 : 2
28.07.2024
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 2 тур
Торпедо Вл
1 : 4
14.04.2024
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 8 тур
Торпедо Вл
1 : 3
09.09.2023
Балтика-2
Россия. Вторая лига. Группа 2, 7 тур
Балтика-2
0 : 0
10.05.2023
Торпедо Вл
Россия. Вторая лига. Группа 2, 2 тур
Торпедо Вл
1 : 0
08.04.2023
Балтика-2
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 9 тур
Торпедо Вл
1 : 0
28.05.2022
Балтика-2
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 4 тур
Балтика-2
2 : 1
24.04.2022
Торпедо Вл
Показать все

Прогноз на матч «Балтика-2» – «Торпедо Владимир»

Хозяева заметно сильнее в атакующем плане, что подтверждается статистикой последних туров. «Балтика-2» стабильно забивает и создает множество моментов, в то время как «Торпедо Владимир» больше концентрируется на защите. Исходя из текущей формы, «Балтика-2» должна контролировать ход встречи и создать достаточно моментов для победы. Вряд ли матч будет результативным для гостей, поэтому ставка на успех хозяев с подстраховкой и низовой вариант выглядят наиболее логичными.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Балтики-2» – коэффициент 1.80
  • Индивидуальный тотал «Торпедо Владимир» меньше 1.5 – коэффициент 1.60

1.80
Победа «Балтики-2»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Орлов Максим
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 Торпедо Вл Балтика-2
