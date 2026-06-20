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«Торпедо Владимир» – «Череповец»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 2.05

20 июня 2026 10:39
Торпедо Вл - Череповец
21 июн. 2026, воскресенье 18:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
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2.05
Победа «Торпедо Владимир»
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21 июня 2026 года в рамках 13-го тура России Второй лиги Б встретятся «Торпедо Владимир» и «Череповец».

«Торпедо Владимир»

Владимирский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице (17 очков после 11 туров). Команда находится в отличной форме: четыре победы подряд, не пропускает в четырeх последних матчах. Атака владимирцев стабильна – 1.20 гола в среднем за последние пять игр (шесть голов в пяти встречах). Оборона выглядит образцово – всего 0.20 пропущенных в среднем за тот же период. В прошлом туре была одержана выездная победа над «Спартаком-2» (1:0). Хозяева подходят к матчу в отличной форме и являются фаворитами.

«Череповец»

Череповецкий клуб располагается на шестом месте (19 очков). Команда демонстрирует яркую атакующую игру: забивает в десяти последних матчах, в среднем 1.40 гола за последние пять игр (семь голов в пяти встречах). Лучший бомбардир Илья Анциферов уже забил семь мячей. Однако оборона гостей выглядит крайне ненадeжно – пропущено 11 голов за пять матчей (2.20 в среднем). В прошлом туре «Череповец» уступил «Иркутску» на своeм поле (1:2). Гости умеют забивать, но их защита оставляет желать лучшего.

Факты о командах

«Торпедо Владимир»

  • 7-е место, 17 очков, лучший бомбардир: Сергей Черненко (3)
  • За 5 матчей: 1.20 забито, 0.20 пропущено
  • 4 победы подряд
  • 4 последних матча без пропущенных

«Череповец»

  • 6-е место, 19 очков, лучший бомбардир: Илья Анциферов (7)
  • За 5 матчей: 1.40 забито, 2.20 пропущено
  • Забивают в 10 последних матчах

Прогноз на матч «Торпедо Владимир» – «Череповец»

«Торпедо Владимир» подходит к матчу в отличной форме с образцовой обороной. «Череповец» много забивает, но ещe больше пропускает. Хозяева имеют все шансы продолжить свою победную серию и сохранить ворота сухими. Учитывая надeжную защиту владимирцев и слабую оборону гостей, ставка на победу «Торпедо» с форой выглядит обоснованной. Гол от гостей маловероятен, учитывая их проблемы в защите и форму хозяев.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Торпедо Владимир» – коэффициент 2.05
  • Тотал голов меньше 2.5

2.05
Победа «Торпедо Владимир»
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 Череповец Торпедо Вл
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