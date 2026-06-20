21 июня 2026 года в рамках 13-го тура России Второй лиги Б встретятся «Торпедо Владимир» и «Череповец».

«Торпедо Владимир»

Владимирский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице (17 очков после 11 туров). Команда находится в отличной форме: четыре победы подряд, не пропускает в четырeх последних матчах. Атака владимирцев стабильна – 1.20 гола в среднем за последние пять игр (шесть голов в пяти встречах). Оборона выглядит образцово – всего 0.20 пропущенных в среднем за тот же период. В прошлом туре была одержана выездная победа над «Спартаком-2» (1:0). Хозяева подходят к матчу в отличной форме и являются фаворитами.

«Череповец»

Череповецкий клуб располагается на шестом месте (19 очков). Команда демонстрирует яркую атакующую игру: забивает в десяти последних матчах, в среднем 1.40 гола за последние пять игр (семь голов в пяти встречах). Лучший бомбардир Илья Анциферов уже забил семь мячей. Однако оборона гостей выглядит крайне ненадeжно – пропущено 11 голов за пять матчей (2.20 в среднем). В прошлом туре «Череповец» уступил «Иркутску» на своeм поле (1:2). Гости умеют забивать, но их защита оставляет желать лучшего.

Факты о командах

«Торпедо Владимир»

7-е место, 17 очков, лучший бомбардир: Сергей Черненко (3)

За 5 матчей: 1.20 забито, 0.20 пропущено

4 победы подряд

4 последних матча без пропущенных

«Череповец»

6-е место, 19 очков, лучший бомбардир: Илья Анциферов (7)

За 5 матчей: 1.40 забито, 2.20 пропущено

Забивают в 10 последних матчах

Прогноз на матч «Торпедо Владимир» – «Череповец»

«Торпедо Владимир» подходит к матчу в отличной форме с образцовой обороной. «Череповец» много забивает, но ещe больше пропускает. Хозяева имеют все шансы продолжить свою победную серию и сохранить ворота сухими. Учитывая надeжную защиту владимирцев и слабую оборону гостей, ставка на победу «Торпедо» с форой выглядит обоснованной. Гол от гостей маловероятен, учитывая их проблемы в защите и форму хозяев.

Рекомендованные ставки