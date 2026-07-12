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«Урал» – «Торпедо»: кто победит в матче 1 тура Первой лиги России 2026

12 июля 2026 9:46
Урал - Торпедо
13 июл. 2026, понедельник 17:00 | Россия. PARI Первая лига, 1 тур
Перейти в онлайн матча
3.55
Победа «Торпедо»
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Матч 1 тура Первой лиги России между «Уралом» и «Торпедо» пройдет 13 июля 2026 года в Екатеринбурге. Хозяева неудачно завершили прошлый сезон, проиграв переходные матчи «Динамо Махачкала» и вылетев из РПЛ, а в последних товарищеских встречах выглядели нестабильно. Гости, напротив, завершили предыдущий розыгрыш Первой лиги на подъеме – четыре матча без поражений, надежная оборона и стабильная результативность. Сможет ли «Урал» реабилитироваться перед своими болельщиками и начать сезон с победы, или «Торпедо» продолжит свою беспроигрышную серию и наберет три очка на выезде?

Кто победит в матче

«Урал» подходит к игре с невыразительной статистикой: пять голов в пяти последних матчах (в среднем 1,0 за игру) и шесть пропущенных (1,2). Команда проиграла переходные матчи «Динамо Махачкала» с общим счетом 0:3, а в товарищеских встречах сыграла вничью с «Челябинском» (1:1) и разгромила его же (3:0), но это были встречи с соперником более низкого уровня. Психологическое состояние после вылета из РПЛ может сказаться, и «Уралу» потребуется время, чтобы адаптироваться к Первой лиге. В очных встречах с «Торпедо» у хозяев нет явного преимущества – за последние четыре матча они одержали одну победу, две ничьи и одно поражение, что говорит о примерном равенстве сил.

«Торпедо» подходит к игре с впечатляющей формой: семь голов в пяти матчах (в среднем 1,4 за игру) и всего один пропущенный (0,2). Команда не проигрывает в четырех последних матчах Первой лиги, забивает в каждом из них и практически не пропускает. В товарищеских встречах торпедовцы уверенно обыграли «Динамо» (2:0) и «Волгу Ульяновск» (1:0), что подтверждает их готовность к сезону. В очных встречах с «Уралом» «Торпедо» не уступает – одна победа, две ничьи и одно поражение в четырех матчах, но их текущая форма значительно лучше, чем у соперника, что делает их фаворитами в этом противостоянии.

Итоговый вывод: «Торпедо» имеет преимущество в текущей форме, надежности обороны и стабильности результатов, тогда как «Урал» переживает психологический спад после вылета из РПЛ. Учитывая разницу в готовности к сезону, победа гостей выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа «Торпедо».

Форма и история личных встреч

«Урал» нестабилен в атаке и имеет проблемы психологического характера после вылета из РПЛ, тогда как «Торпедо» не проигрывает в четырех последних матчах, практически не пропускает и стабильно забивает. В очных встречах команды обмениваются результатами, но текущая форма «Торпедо» дает им явное преимущество перед этим матчем.

Личные встречи
53% (16)
17% (5)
30% (9)
44
Забитых мячей
28
1.47
В среднем за матч
0.93
6:2
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  2:6
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
Урал
0 : 1
13.07.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Урал
2 : 0
22.04.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Торпедо
1 : 0
18.08.2025
Урал
Россия. Первая лига, 29 тур
Торпедо
1 : 1
21.04.2025
Урал
Россия. Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 1
05.10.2024
Торпедо
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Торпедо
0 : 1
11.03.2023
Урал
Россия. Кубок, 6 тур
Торпедо
1 : 2
26.11.2022
Урал
Россия. Кубок, 3 тур
Урал
1 : 0
28.09.2022
Торпедо
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Урал
2 : 0
11.09.2022
Торпедо
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Торпедо
3 : 1
23.05.2015
Урал
Товарищеские матчи,
Урал
1 : 2
28.02.2015
Торпедо
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Урал
0 : 2
16.08.2014
Торпедо
Россия. ФНЛ, 22 тур
Торпедо
2 : 3
19.11.2012
Урал
Россия. ФНЛ, 6 тур
Урал
3 : 0
13.08.2012
Торпедо
Россия. ФНЛ, 49 тур
Торпедо
2 : 6
29.04.2012
Урал
Россия. ФНЛ, 42 тур
Урал
2 : 0
27.03.2012
Торпедо
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 1
01.09.2011
Урал
Россия. ФНЛ, 6 тур
Урал
2 : 1
28.04.2011
Торпедо
Россия. Первый дивизион, 23 тур
Урал
2 : 0
26.07.2008
Торпедо
Россия. Первый дивизион, 3 тур
Торпедо
2 : 2
06.04.2008
Урал
Чемпионат России, 18 тур
Урал
1 : 0
24.07.1996
Торпедо
Чемпионат России, 1 тур
Торпедо
1 : 1
02.03.1996
Урал
Чемпионат России, 23 тур
Торпедо
3 : 0
30.08.1995
Урал
Чемпионат России, 12 тур
Урал
1 : 2
24.06.1995
Торпедо
Чемпионат России, 30 тур
Торпедо
1 : 0
06.11.1994
Урал
Чемпионат России, 4 тур
Урал
1 : 0
29.03.1994
Торпедо
Чемпионат России, 23 тур
Урал
5 : 0
07.08.1993
Торпедо
Чемпионат России, 8 тур
Торпедо
1 : 0
21.04.1993
Урал
Чемпионат России. Финальный этап, 8 тур
Урал
1 : 0
11.10.1992
Торпедо
Чемпионат России. Финальный этап, 1 тур
Торпедо
1 : 1
30.08.1992
Урал
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
57
Александр Селихов
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
6
Дмитрий Тихий
ЦЗ
16
Итало
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
22
Лео Кордейро
ЦП
97
Илья Ишков
АП
19
Хорен Байрамян
АП
59
Евгений Харин
ЛВ
10
Мартин Секулич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Торпедо
25
Ростислав Солдатенко
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
2
Никита Бозов
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
27
Александр Орехов
ЦП
33
Мамаду Аруна Камара
АП
17
Илья Берковский
АП
24
Артем Погосов
ЛВ
7
Александр Юшин
ПВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Урал
86
Иван Кузнецов
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
9
Егор Мосин
ЛЗ
90
Тигран Арабачян
АП
37
Виталий Бондарев
АП
18
Никита Морозов
АП
69
Денис Боков
ЦФ
Торпедо
58
Данил Ладоха
ВР
3
Александр Иваньков
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
97
Марио Чурич
ОП
5
Владимир Москвичев
ОП
21
Артур Галоян
АП
11
Руслан Апеков
ЛВ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
4-1-1-3-1
57
Селихов
46
Мамин
16
Итало
24
Коротков
6
Тихий
6
Сунгатулин
22
Кордейро
59
Харин
19
Байрамян
97
Ишков
10
Секулич
4-1-3-2
25
Солдатенко
99
Шевченко
4
Бородин
2
Бозов
90
Роганович
27
Орехов
7
Юшин
17
Берковский
24
Погосов
79
Каштанов
33
Камара
59
Харин
44
Малькевич
44
Малькевич
59
Харин
19
Байрамян
37
Бондарев
37
Бондарев
19
Байрамян
97
Ишков
18
Морозов
18
Морозов
97
Ишков
90
Роганович
44
Корнюшин
44
Корнюшин
90
Роганович
27
Орехов
5
Москвичев
5
Москвичев
27
Орехов
7
Юшин
21
Галоян
21
Галоян
7
Юшин
17
Берковский
11
Апеков
11
Апеков
17
Берковский
79
Каштанов
10
Цыпченко
10
Цыпченко
79
Каштанов
Остались в запасе
Урал
Торпедо
86
Иван Кузнецов
ВР
9
Егор Мосин
ЛЗ
90
Тигран Арабачян
АП
69
Денис Боков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
58
Данил Ладоха
ВР
3
Александр Иваньков
ЦЗ
97
Марио Чурич
ОП
Главный тренер
Александр Сторожук
Остались в запасе
86
Иван Кузнецов
ВР
9
Егор Мосин
ЛЗ
90
Тигран Арабачян
АП
69
Денис Боков
ЦФ
Остались в запасе
58
Данил Ладоха
ВР
3
Александр Иваньков
ЦЗ
97
Марио Чурич
ОП
Главный тренер
Сергей Юран
Главный тренер
Александр Сторожук

Прогноз на победителя

«Торпедо» демонстрирует отличную готовность к сезону, имея надежную оборону и стабильную атаку, тогда как «Урал» еще не оправился от вылета из РПЛ и выглядит неуверенно. Учитывая разницу в текущей форме, победа «Торпедо» с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа «Торпедо» с коэффициентом 3,55. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура Первой лиги России между «Урал» и «Торпедо» состоится 13 июля 2026 года в Екатеринбурге и начнется в 17:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Планета».

«Урал» – «Торпедо»: смотреть онлайн

3.55
Победа «Торпедо»
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Россия. PARI Первая лига Торпедо Урал
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14.07.2026
22:00
3.20
Чемпионат мира, 1/2 финала
Франция - Испания
Ничья
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