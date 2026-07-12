Матч 1 тура Первой лиги России между «Уралом» и «Торпедо» пройдет 13 июля 2026 года в Екатеринбурге. Хозяева неудачно завершили прошлый сезон, проиграв переходные матчи «Динамо Махачкала» и вылетев из РПЛ, а в последних товарищеских встречах выглядели нестабильно. Гости, напротив, завершили предыдущий розыгрыш Первой лиги на подъеме – четыре матча без поражений, надежная оборона и стабильная результативность. Сможет ли «Урал» реабилитироваться перед своими болельщиками и начать сезон с победы, или «Торпедо» продолжит свою беспроигрышную серию и наберет три очка на выезде?

Кто победит в матче

«Урал» подходит к игре с невыразительной статистикой: пять голов в пяти последних матчах (в среднем 1,0 за игру) и шесть пропущенных (1,2). Команда проиграла переходные матчи «Динамо Махачкала» с общим счетом 0:3, а в товарищеских встречах сыграла вничью с «Челябинском» (1:1) и разгромила его же (3:0), но это были встречи с соперником более низкого уровня. Психологическое состояние после вылета из РПЛ может сказаться, и «Уралу» потребуется время, чтобы адаптироваться к Первой лиге. В очных встречах с «Торпедо» у хозяев нет явного преимущества – за последние четыре матча они одержали одну победу, две ничьи и одно поражение, что говорит о примерном равенстве сил.

«Торпедо» подходит к игре с впечатляющей формой: семь голов в пяти матчах (в среднем 1,4 за игру) и всего один пропущенный (0,2). Команда не проигрывает в четырех последних матчах Первой лиги, забивает в каждом из них и практически не пропускает. В товарищеских встречах торпедовцы уверенно обыграли «Динамо» (2:0) и «Волгу Ульяновск» (1:0), что подтверждает их готовность к сезону. В очных встречах с «Уралом» «Торпедо» не уступает – одна победа, две ничьи и одно поражение в четырех матчах, но их текущая форма значительно лучше, чем у соперника, что делает их фаворитами в этом противостоянии.

Итоговый вывод: «Торпедо» имеет преимущество в текущей форме, надежности обороны и стабильности результатов, тогда как «Урал» переживает психологический спад после вылета из РПЛ. Учитывая разницу в готовности к сезону, победа гостей выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа «Торпедо».

Форма и история личных встреч

«Урал» нестабилен в атаке и имеет проблемы психологического характера после вылета из РПЛ, тогда как «Торпедо» не проигрывает в четырех последних матчах, практически не пропускает и стабильно забивает. В очных встречах команды обмениваются результатами, но текущая форма «Торпедо» дает им явное преимущество перед этим матчем.

Прогноз на победителя

«Торпедо» демонстрирует отличную готовность к сезону, имея надежную оборону и стабильную атаку, тогда как «Урал» еще не оправился от вылета из РПЛ и выглядит неуверенно. Учитывая разницу в текущей форме, победа «Торпедо» с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа «Торпедо» с коэффициентом 3,55. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура Первой лиги России между «Урал» и «Торпедо» состоится 13 июля 2026 года в Екатеринбурге и начнется в 17:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Планета».