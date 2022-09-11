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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Торпедо
Урал - Торпедо: обзор матча 11 сентября 2022
Урал
11.09.2022, воскресенье, 13:00
Россия. Премьер-лига, 9 тур
2 : 0
Завершен
Торпедо
70'
Э. Бикфалви
84'
Э. Бикфалви
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Урал - Торпедо
86'
Замена
Б. Рейхмен
️️️️
М. Каймаков
ГОЛ! 2:0!
Э. Бикфалви
84'
80'
Замена
С. Шапич
️️️️
Р. Нетфуллин
Замена
Р. Влут
️️️️
Ю. Газинский
72'
ГОЛ! 1:0!
Э. Бикфалви
Пас отдал
М. Бевеев
70'
67'
Замена
И. Савич
️️️️
И. Енин
67'
Замена
И. Лебеденко
️️️️
М. Султонов
67'
Замена
М. Турищев
️️️️
Д. Караев
Замена
О. Урунов
️️️️
А. Юшин
57'
Замена
Л. Ранджелович
️️️️
Р. Гаджимурадов
57'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
98
Никита Алексеев
ВР
94
Илья Быковский
ЛЗ
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
7
Александр Юшин
ПВ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
11
Хожимат Эркинов
ЛВ
35
Иван Енин
ОП
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
10
Михаил Каймаков
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
10
Давид Караев
ЦФ
Главный тренер
Николай Савичев
Урал
31
Дмитрий Ландаков
ВР
2
Силвие Бегич
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
11
Остон Урунов
АП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
20
Рай Влут
ЦФ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
6
Игор Савич
ОП
56
Богдан Рейхмен
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
90
Боян Роганович
ЦФ
65
Стефан Шапич
ЦФ
9
Марк Коста
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
90
Максим Турищев
ЦФ
4-3-3
98
Алексеев
3
Гогличидзе
94
Быковский
25
Эмерсон
22
Бевеев
92
Подберезкин
33
Мишкич
18
Газинский
10
Гаджимурадов
10
Бикфалви
7
Юшин
3-2-2-2-1
23
Бабурин
8
Смольников
2
Кутепов
44
Самсонов
35
Енин
6
Ле Таллек
52
Нетфуллин
10
Каймаков
28
Султонов
11
Эркинов
10
Караев
7
Юшин
11
Урунов
11
Урунов
7
Юшин
10
Гаджимурадов
77
Ранджелович
77
Ранджелович
10
Гаджимурадов
18
Газинский
20
Влут
20
Влут
18
Газинский
35
Енин
6
Савич
6
Савич
35
Енин
10
Каймаков
56
Рейхмен
56
Рейхмен
10
Каймаков
52
Нетфуллин
65
Шапич
65
Шапич
52
Нетфуллин
28
Султонов
10
Лебеденко
10
Лебеденко
28
Султонов
10
Караев
90
Турищев
90
Турищев
10
Караев
Остались в запасе
Урал
Торпедо
31
Дмитрий Ландаков
ВР
2
Силвие Бегич
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
14
Юрий Железнов
ЛВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
56
Александр Довбня
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
7
Александр Рязанцев
ЦП
90
Боян Роганович
ЦФ
9
Марк Коста
ЦФ
Главный тренер
Николай Савичев
Остались в запасе
31
Дмитрий Ландаков
ВР
2
Силвие Бегич
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
14
Юрий Железнов
ЛВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
7
Александр Рязанцев
ЦП
90
Боян Роганович
ЦФ
9
Марк Коста
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Николай Савичев
Статистика матча Урал - Торпедо
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Помощники судьи:
Кирилл Большаков
Рашид Абусуев
Дополнительные помощники:
VAR – Артем Чистяков; AVAR – Алексей Лунев
Резервный судья:
Михаил Черемных
Инспектор:
Игорь Синер
Стадион:
Екатеринбург Арена
Где смотреть матч:
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